Sadettin Saran: Kur artışı olunca sıkıldık, üstesinden geliyoruz

İş insanı Sadettin Saran, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirirken “Zor günlerden geçiyoruz. Ancak ben bu ülkenin potansiyeline hep inandım, inanmaya da devam ediyorum” dedi. Saran, ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını bildirirken “Kur artışı olunca elbette biz de sıkıldık. Ancak üstesinden geliyoruz çok şükür” diye konuştu.

Göktürk dergisinden Hakan Kanburoğlu’na konuşan Saran’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Türk ekonomisini nasıl buluyorsunuz?

Zor günlerden geçiyoruz. Ancak ben bu ülkenin potansiyeline hep inandım, inanmaya da devam ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesi hafta 75 milyon euroluk yatırım kararı aldık ve televizyon kanalımız S Sport’u kurduk. Bugün de birçok iş kolunda küçülmeler yaşanırken biz ikinci televizyon kanalımızı S Sport 2’yi kuruyoruz. Bugünler de geçecek.

Türkiye'nin geçtiği ekonomik bu süreçte ne tür sıkıntılar yaşadınız?

Birçok firma gibi tahsilat sorunu yaşadık. Siz ödemelerinizi zamanında, üstelik yabancı para ile yapıyorsunuz ama müşteri tarafında vadeler sürekli uzuyor. Bir de kur artışı olunca elbette biz de sıkıldık. Ancak üstesinden geliyoruz çok şükür.

Hükümetin yeni ekonomi programı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ekonomideki bu dalgalanmaların önüne nasıl geçilebilir?

En önemlisi piyasalara ve topluma güven telkin etmek. Mali anlamda alınabilecek acil önlemler alındı. Eğer yapısal reformlarla ve üretimi arttırmaya yönelik stratejiler geliştirerek hareket edilirse, 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren olumlu sonuçlarını milletçe görebiliriz.



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