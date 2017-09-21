Sadettin Saran ile Emek Külür boşandı

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, 5 yıllık eşinden tek celsede boşandı. "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle dava açan saran, "Emek Külür'e evlilikte elde edilen malların bir kısmını bıraktı.

Akşam'da yer alan ahbere göre Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Aralık 2011’de aşk yaşamaya başladığı Diş Hekimi Emek Külür ile Eylül 2012’de nikâh masasına oturmuştu. Mutlulukları parmakla gösterilen çiftin kıskançlık nedeniyle 5 ay önce aralarının bozulduğu söylenmiş, Sadettin Saran 11 Ağustos’ta mahkemeye başvurup boşanma davası açmıştı.

Çift dün tek celsede boşandı.İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün gizli yapılan duruşmaya Sadettin Saran avukatı Handan Bakbak ile gelirken, Emek Külür 3 avukatıyla hazır bulundu. Sadettin Saran evlilik döneminde alınan ikisi yurt dışında, biri Nişantaşı’nda olmak üzere 3 evi eski eşine bıraktı.