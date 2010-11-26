-SADETTİN SARAN İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi ve iş adamı Sadettin Saran'ın ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alındı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte gelen Saran, burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında gazetecilerin niçin geldiğini sordukları Saran, ''Benim çalışanlarımdan birinin bir yakınıyla ilgili, organizasyonla ilgili bir şeyi varmış. Onunla ilgili soru sordular. Fikret Seçen savcı sordu. Şahısla ilgili sordu'' dedi. ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik operasyon çerçevesinde daha önce ifadesi alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanmıştı.