Sadettin Saran: Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağım

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında değindiği af konusu hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

Saran, açıklamasında, “Sayın Başkan’ın yapmış olduğu basın toplantısını takiben, gelen beyanat talepleri karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmam bir mecburiyet haline gelmiştir. Fenerbahçe ve futbol camiasına duyurumdur: Bu sürecin başladığı 3 Temmuz 2011’den itibaren, kulübümüzü içine düştüğü zor durumdan en az hasarla kurtarmanın tek yolunun; Sayın Başkan’ın istifası ve aklandıktan sonra kulübün başına dönmesi olduğunu söyledim. O günden bu yana maalesef bu gerçekleşmemiş, gerek Türkiye’de gerekse UEFA nezdinde işler bu noktaya kadar gelmiştir. Bugün görülmektedir ki, UEFA’ya ve onun organlarına karşı takınılan tavır, olumlu netice vermediği gibi kulübümüzü daha vahim sonuçlar doğurabilecek bir noktaya doğru sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'a gururla katılırım

“Başkan ve yönetim kurulumuzun mevcut stratejisini gözden geçirmek için belki de bu son şansıdır” diyen Saran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sayın Başkan’ı ve diğer arkadaşlarımızı UEFA’yı anlamaya ve kulübümüzün geleceğini düşünmeye davet ediyorum. Bu vesileyle kulübümüzün menfaatleri çerçevesinde elimden geleni yapmaya hazır olduğumu da bir kez daha ifade ediyorum. Diğer yandan, sayın başkanın genel af ve genel kurul açılımı, ilk bakışta birleştirici ve barışçı bir adım gibi gözükmekle beraber, suçsuz yere eski bir yönetici ve başkan adayı olarak tarihte benzeri görülmemiş şekilde iki kez ihraç olmuş ve iftiraya uğramış olan beni yaralamaktadır. Zira takdir edersiniz ki suçlu insanlar affedilirler. Durumu bu şekilde ifade etmekle birlikte, eğer Sayın Başkan, basın toplantısında bahsettiği tüm ihraçları kaldırma girişimini yerine getirirse, ben de yapılacak olan genel kuruldaki yerimi, ‘başkan adayı’ sıfatıyla ve büyük bir gururla alırım.”