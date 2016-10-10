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Spor

Sadettin Saran davayı kazandı ve 'adayım' dedi

Sadettin Saran, Ali Koç'un aday olması durumunda destekleyeceğini söyledi

10 Ekim 2016 17:10

Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kulüpten ihracı istenen Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, 7 yıl süren davayı kazandı.

TSYD Genel Merkezi'nin yapımına destek olan ve tesislerin bugünkü açılışında konuşan Sadettin Saran'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm itirazlara rağmen geri döndüm, herşeye rağmen davayı kazandım, evraklarım kulüpte ve resmileşmesini bekliyorum artık."

"Sayın Aziz Yıldırım, 'Yargıtay sonuçlanınca bırakacağım' dedi. Ben de adayım. İnşallah sağlığımız ile ilgili bir sorun çıkmadığı sürece kongrede Fenerbahçe başkanlığına adayım."

 

"Ali Koç aday olacaksa destekleriz, yoksa biz oluruz"

 

"Ama Aziz Bey Ali Koç'u destekleyeceğini söylemişti, öyle olursa, Ali Koç bu yönetimin devamı olarak aday olacaksa , benim illa da aday olmuş olmak için aday olacağım diye bir şey yok. Ali Koç'u destekleriz. Ali Koç aday olmazsa da biz oluruz."

Fenerbahçe'nin transfere harcadığı paralar ve takımın başarı durumu üzerine sorulan bir soruya ise Sadettin Saran şu cevabı verdi: Transfer için harcanan bütçeleri düşündüğümüzde çok daha iyi durumda olması lazım takımın. Bu kadar para harcanmasına ve elimize geçen futbolculara baktığımızda şampiyonluğun en büyük adayıyız. Fenerbahçe'nin büyüklüğü taraftarından gelir, demek ki bir kırgınlıkları var ama başarı  geldikçe stad dolacaktır.

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