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Spor

Sadettin Saran'dan başkanlık yorumuna yanıt: Rahat ol

03 Mayıs 2021 15:13

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, Saadettin Saran'ın sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yanıt dikkat çekti.

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