Sadettin Saran'dan başkanlık yorumuna yanıt: Rahat ol

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, Saadettin Saran'ın sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği yanıt dikkat çekti.

Adı kongrelerden önce sık sık başkan adaylığıyla anılan Sarar bir sosyal medya kullanıcısının "Korkuyorum Sadettin Saran da yapamaz diye. Şimdi yapar falan diyeceksiniz ama Ali Koç geldiğinde de çok ümitliydik maalesef olmadı" yorumuna, "Rahat ol" diyerek yanıt verdi.