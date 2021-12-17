Eski Fenerbahçe Yöneticisi Sadettin Saran, "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" açıklamasını yaptı.

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" dedi.

2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç, 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu.