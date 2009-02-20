Sadettin Saran açıklaması...

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, eski yöneticilerden Sadettin Saran’ın, yönetim kurulu kararıyla değil, genel kurulun oybirliğiyle almış olduğu bir kararla kulüpten ihraç edildiği bildirildi.



Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Sadettin Saran’ın kulüpten kesin surette ihracı aleyhine Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde "Genel Kurul kararının iptalini" dava ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Yani Sayın Saran’ın ifade ettiğinin aksine, iptali talep ve dava edilen hakkında verilmiş ihraç kararı, bir yönetim kurulu kararına değil, genel kurulun konu ile alakalı olarak oy birliği ile almış olduğu karar ile alakalıdır. Söz konusu yargılama sürecinde genel kurul tarafından alınmış olan kararın gereğini yapmak kulübümüz tüzüğünün konu ile alakalı düzenlemeleri gereğince tüm kulüp üyeleri için bir zorunluluktur. Bu sebeple mahkeme kararının Yargıtay süreçleri de dahil takibi tüzüğün tarafımıza yüklediği bir görevdir. Mahkeme kararına karşı temyiz ve tashihi karar süreçlerinden yönetim kurulumuzun bir kararı ile sarfı nazar edilebilmesi bu itibarla mümkün değildir."



Kulüp açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verildi:



"Kaldı ki Sayın Saran tarafından temyizden vazgeçilmesi istenilen Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı Sayın Saran’ın kamuoyuna açıkladığının aksine tamamı ile lehlerine olmayıp son derece ince bir tespiti ihtiva etmektedir. Kararın gerekçe bölümünün son paragrafında açık bir şekilde Sayın Saran’ın eyleminin kesin ihraç kararını gerektirmediği, eyleminin olsa olsa tüzüğün 66/A-d maddesi (Geçici İhraç) kapsamında değerlendirilebileceği şeklinde bir tespite de yer verilmiştir. Mahkeme tarafından bu kadar ince bir ayrıma dayalı olarak verilmiş bir kararın, kulüp tarafından temyiz edilmemesine yönelik Sayın Saran’ın kamuoyu önündeki istek ve temennisi, önünün açılması gibi son derece masumane görünen bir niyet dışında başkaca boyutlarda da değerlendirilmesi gereken son derece hassas bir durumdur."



Açıklamada, başkanlık seçimleri için önünün açılmasını isteyen Sadettin Saran ile sarı-lacivertli kulüp arasında süren hukuki bir başka ihtilafın bulunduğu belirtilerek, Saran’dan, bir başkan adayına yakışanı yaparak, bu hukuki süreçten vazgeçmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada bu konuyla ilgili şu bilgiler verildi:



"Kulübümüz ile Sayın Saran’ın sahibi bulunduğu CAS Management isimli şirket arasında yapılmış 20.11.2000 tarihli sözleşme ile kulübümüzün lig maçları dışında üzerinde tasarruf hakkı bulunan tüm maçlarının yayın hakları Sayın Saran’ın şirketine bırakılmıştır. Bilahare Sayın Saran’ın talebi üzerine sözleşmenin süre ile ilgili maddesi üzerinde değişiklik yapılmıştır. Ancak madde metninin yorumu üzerinde Sayın Saran ile kulübümüz arasında anlaşmazlık çıkmış olup, söz konusu anlaşmazlık halen yargı aşamasındadır. Sözleşme süresine ilişkin olarak Sayın Saran’ın sahibi bulunduğu şirketin yaklaşımı sözleşmeyi ucu açık bir sözleşme haline getirmekte ve bu belirsiz süre içinde kulübümüz söz konusu haklar üzerinde tasarruf edemediğinden son derece önemli bir gelirden mahrum kalmaktadır. Sayın Saran, hukuki süreç içinde sözleşmede yazılı düzenlemedeki yazım belirsizliğine dayalı olarak sözleşme karşılığında kulübümüze ödemiş olduğu bedelin kat be kat üstünde bir kazanç elde etme iradesini de ortaya koymakta ve halen de bu anlayışı sürdürmektedir.



Bu açıklama ışığında bizler de, başkan olma yolunda önünün açılmasını isteyen ve başkan olma iddiasında bulunan Sayın Saran’dan bir başkan adayına yakışanı yaparak kulübümüz aleyhine sürdürmekte olduğu söz konusu hukuki süreçten vazgeçmesini, buna ilişkin bir açıklamayı kulübümüze yazılı olarak bildirmesini ve bu şekilde kulübümüzün önünü açmasını beklediğimizi ifade etmekte yarar görüyoruz."