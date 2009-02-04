'Sadece zulme karşıyım'

Haftanın Portresi: Kanoute

/ Sevecen Tunç yazdı



İspanya Kral Kupası'nda geçen haftalarda Deportivo'ya karşı oynanan maçta attığı golün ardından formasının altındaki "Filistin" yazılı tişörtü gösterdiği için İspanyol Futbol Federasyonu tarafından 3 bin Avro para cezası verilen Kanoute, El Pais gazetesinde yayımlanan röportajında, "Her gösteri yapana 'neden yaptın' diye soramayız. Bütün dikkatler üzerime geldi ama aradığım da buydu. Bu kadar büyük bir zulme karşı sessiz kalınamaz. Sadece benim insani görevimdi ve bunu yapmanın en iyi yolu sahadaydı. Pişman değilim. Eğer bir kez daha yapmak zorunda kalırsam, yaparım" açıklamasında bulundu.Filistin'e desteğinin Müslüman olmasından kaynaklanmadığını, başka bir dinden de olsa aynı tepkiyi göstereceğini kaydeden Mali asıllı Fransız futbolcu Kanoute, şunları kaydetti:"Mali'de ailemin bir tarafı Müslüman, diğer tarafı Hristiyan. 19-20 yaşıma kadar din beni ilgilendirmiyordu. Daha sonra İslamı öğrenmeye başladım ve daha doğal bir yol olduğuna ikna oldum. Müslüman dindar olmam benim adil olmamı ve vicdanımla hareket etmemi sağlıyor."ABD'nin yeni başkanının Barack Obama olmasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine ise Kanoute, şu değerlendirmeyi yaptı:"Çok olumlu. ABD'ye özenmiyorum ama insanlara fırsat verdiğine inanıyorum. Bir Afrika orijinlinin başkan olması inanılamayacak bir şey. Avrupa'da bundan çok uzaktayız. Bazen ABD'yi eleştiriyoruz ama fırsat verilmesi konusunda bizden ilerdeler. Obama ile olanların Fransa veya İspanya'da olmasını 1 asra kadar göremiyorum."