-Sadece su kaybetmiş VAN (A.A) - 27.10.2011 - Erciş'te çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 saat sonra enkazdan bir kişiyi daha sağ olarak çıkardı. Zeylan Caddesi'ndeki Aydın Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmalarına ağırlık veren Azerbaycan'dan gelen ekipler, 18 yaşındaki İmdat Padak'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardır. Bilincinin açık olduğu gözlenen Padak, hastaneye kaldırıldı. Padak, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van'a gönderildi. Padak'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir travmasının olmadığı sadece su kaybının olduğu bildirildi. İmdat Padak'ın Kızılören Köyü'nden dershaneye gelen ve üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olduğu öğrenildi.