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Dünya

Sadece iyi haber verdiler, okuyucularını kaybettiler

Rusya'da bir haber sitesi, deney yaparak bir gün boyunca kötü haber yayınlamadı; deneyin sonunda okuyucularının büyük çoğunluğunu kaybetti

08 Aralık 2014 10:35

Rusya’nın Rostov-on-Don merkezli haber sitesi The City Reporter, okuyucularının ne tür haberleri okuduğunu belirlemek amacıyla bir deney yaptı. Site, 1 Aralık’ta okuyucularına kötü haber sunmadı. 

Deneyi yapan Rus gazete, bir gün öncesinde “Olumsuz bilgilerle çevrili gibi mi hissediyorsunuz? Sabah haberleri okumak istemiyor musunuz? İyi haberlerin efsane olduğuna mı inanıyorsunuz? Biz yarın bunun tam tersini kanıtlamaya çalışacağız!” yazdı ve ertesi gün tüm haberlerine “Kar yağmasına rağmen yol kapanmadı” benzeri olumlu başlıklar attı. 

Günün sonunda istatistikleri inceleyen site yetkilileri, normal bir güne kıyasla okunma sayılarının üçte iki daha az olduğu sonucuna ulaştı.

Genel yayın yönetmeni yardımcısı Viktoriya Nekrasova, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Gündemde olumlu şeyler bulmaya çalıştık ve biz bulduğumuzu düşünüyoruz. Ne var ki, neredeyse kimsenin onlara ihtiyacı yok gibi duruyor. Sorun burada” ifadelerini kullandı.

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