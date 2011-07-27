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Dünya

SADECE İNSAN BEYNİ YAŞLANDIKÇA KÜÇÜLÜYOR ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2011 00:22

-SADECE İNSAN BEYNİ YAŞLANDIKÇA KÜÇÜLÜYOR ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Sadece insan beyninin yaş ilerledikçe küçüldüğü belirlendi. ABD'deki George Washington Üniversitesinden Chet Sherwood ve ekibinin yaptığı araştırma, birçok canlı türünde yaşa bağlı olarak kavramada azalma ve sinirlerde bozulma gözlemlense de sadece insan beyninin yaş ilerledikçe küçülüyor gibi göründüğünü ortaya koydu.  Araştırmacılar, 10-51 yaşındaki 99 şempanzeyle 22-88 yaşındaki 87 kişinin beyinlerinin 5 bölgesinin hacmini karşılaştırdı. İnsanlarda incelenen bölgelerin tümünün hacminin yaş ilerledikçe küçüldüğü, şempanzelerde ise beyin hacminde belirgin değişiklikler olmadığı görüldü. İnsan ve şempanzenin benzer birçok özelliğe sahip olduğunu belirten bilim adamları, ancak bu sonuçlara göre, insanların diğer hayvanlardan bu konuda ayrıldığına dikkati çekti. Bilim adamları, insanlarda beynin yaşa bağlı küçülmesinin arkasında evrimsel bir öykünün ve insan ömrünün uzamasının olabileceği sonucuna vardı. Konusunda ilk olan araştırma, ''Proceedings of the National Academy of Sciences'' dergisinde yayımlandı.

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