'Sadece CHP'den değil AK Parti'den de üye silindi'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, CHP'li üyelerin seçmen listesinde yer almadığı haberlerine ilişkin, "Sadece CHP üyeleri değil, AK Parti üyeleri de silinmiştir. Üstelik, CHP'nin 20 bin üyesinin kaydı silinmişken, AK Parti'nin silinen üye sayısı 149 bin 716'dır" dedi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada iddiayı, 'CHP'nin seçimler konusundaki hazırlıksızlığı ve ciddiyetsiz tavrı'nı gösteren bir hadise olarak ifade etti

Seçim süreçlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütüldüğünü ve denetlendiğini ifade eden Şentop, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre İl ve İlçe Seçim Kurulları'nda ve YSK'de siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğunu anımsattı.

YSK'nin seçmen listelerini nüfus kayıtlarını esas alarak oluşturduğuna işaret eden Şentop, açıklamasına şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen eksik ve mükerrer kayıtların olması ihtimali gözetilerek, seçmen listeleri belli dönemlerde muhtarlıklarda askıya çıkartılmakta, itirazlar kabul edilmekte, yanlışlıklar düzeltilmektedir. Ayrıca seçmen listeleri siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına da verilmekte, itirazları değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilere yılda iki kez Türkiye'deki seçmenlerin tüm listesi verilmektedir. Seçmen listeleri bütün siyasi partilere Nisan 2013 itibarıyla verilmiş, bunun üzerine siyasi partilerin kendi kayıtlarını güncellemeleri sağlanmıştır. Bu güncellemeler sırasında, siyasi partilerin üyeleri de dahil, bazı seçmenlerin kayıtlarının değişmesi veya bazı kayıtların silinmesi tabiidir. Seçmen kayıtlarının hangi hallerde silindiği ise gayet açıktır. Seçmen kaydının silinmesi, ölüm, askerlik, mahkumiyet hallerinde ya da ikamet adresini terk edip başka bir yere yerleşme ama bu adres değişikliğini bildirmeme hallerinde gerçekleşmektedir. 2011 seçimlerinden Nisan 2013'e kadar adresini değiştiren veya mahalle sınırlarındaki değişiklik sebebiyle adres kaydı değişen seçmen sayısı 7 milyon 883 bin 85'tir."

CHP'nin '20 bin CHP üyesinin seçmen listesinde yer almadı' iddasına değinen, "Açıklamada sadece CHP'li üyelerin listeden silindiği gibi bir anlam çıkmaktadır ki, maalesef külliyen yanlıştır. 2011'de seçmen kaydında ismi yer alıp Nisan 2013 verilerinde kaydı bulunmayan, Ak Parti üyesi seçmen sayısı 149 bin 716'dır. Yani sadece CHP üyeleri değil, AK Parti üyeleri de silinmiştir. Üstelik, CHP'nin 20 bin üyesinin kaydı silinmişken, AK Parti'nin silinen üye sayısı 149 bin 716'dır. Ama AK Parti, seçim sisteminin işleyişini ve seçmen hareketlerini iyi bildiği için, kaydı silinen üyeleriyle temasa geçmiş ve onların kaydının yapılmasını sağlamıştır" dedi.

Şentop, siyasi partilere verilen listelerin, kesin seçmen verileri olmadığını, askı süresinin bitiminden sonra seçimlere kısa bir süre kala, itirazlar üzerine kesinleşmiş seçmen listelerinin açıklanacağını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"CHP, YSK'dan aldığı listelerin ne işe yaradığını sanırım fark edememiştir. İstanbul'a aday gösterdiği genel başkanının seçmen kaydını taşımayı ve oy kullanmasını sağlamayı becerememiş bir siyasi parti olarak CHP'nin seçimler ve seçmen listeleri konusunda bir hassasiyet geliştirmesi sevindiricidir. Fakat hassasiyet ile birlikte sürecin gerektirdiği bilgiye ve ciddiyete sahip olmak da şarttır. Yazık ki, ana muhalefet partisi konumunu işgal eden CHP'nin seçim süreçleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. AK Parti, CHP genel başkan yardımcılarına ve yetkililere seçim süreçleri konusunda bilgi vermek ve onlara yardımcı olmak üzere uzmanlarını görevlendirmeye hazırdır. Bu yardım teklifimiz, siyasi bir mülahazayla değil, ana muhalefet partisinin seçim süreci konusundaki bilgisizliğinin ülkemize ve demokrasimize vereceği zararı önlemek maksadıyla yapılmaktadır."