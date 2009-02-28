Sadece Barca'ya gider



Bayern Munich’in maestrosu Franck Ribery, Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor ancak oyuncunun menajeri Alain Migliaccio, Fransız yıldızın Barcelona’dan başka bir takıma transfer olmayacağını belirtti.



Bayern Munich’in yıldız oyuncusu Franck Ribery, son zamanların en gözde futbolcuları arasında yer alıyor ve birçok takımın da transfer listesinin başında bulunuyor.



Goal.com'un haberine göre; Real Madrid, Chelsea ve Manchester City gibi zengin kulüplerin hepsi, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiklerini ve transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Fakat alınan haberlere göre, Ribery’nin kulübü Bayern Munich ile ön anlaşma yapmış olan Barcelona, sezon sonunda bu oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Diğer yandan oyuncunun menajeri Alain Migliaccio’nun da açıklamaları, söylentileri doğrular nitelikteydi. Katalan radyo istasyonu RAC-1 e konuşan Migliaccio, “Eğer Ribery, Bayern’den ayrılırsa gideceği tek kulüp, yıldızlar topluluğu olan Barcelona’dır. Barça’da forma giymek onun için mükemmel bir şans olacaktır” dedi.



Yalnız ne oyuncunun kendisinden ne de kulüplerden henüz Franck Ribery’nin transferi hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil.