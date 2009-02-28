T24 LogoT24 Logo
Spor

Sadece Barca'ya gider

Bayern Munich’in maestrosu Franck Ribery, Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor

28 Şubat 2009 02:00


Bayern Munich’in maestrosu Franck Ribery, Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor ancak oyuncunun menajeri Alain Migliaccio, Fransız yıldızın Barcelona’dan başka bir takıma transfer olmayacağını belirtti.

Bayern Munich’in yıldız oyuncusu Franck Ribery, son zamanların en gözde futbolcuları arasında yer alıyor ve birçok takımın da transfer listesinin başında bulunuyor.

Goal.com'un haberine göre; Real Madrid, Chelsea ve Manchester City gibi zengin kulüplerin hepsi, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiklerini ve transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Fakat alınan haberlere göre, Ribery’nin kulübü Bayern Munich ile ön anlaşma yapmış olan Barcelona, sezon sonunda bu oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Diğer yandan oyuncunun menajeri Alain Migliaccio’nun da açıklamaları, söylentileri doğrular nitelikteydi. Katalan radyo istasyonu RAC-1 e konuşan Migliaccio, “Eğer Ribery, Bayern’den ayrılırsa gideceği tek kulüp, yıldızlar topluluğu olan Barcelona’dır. Barça’da forma giymek onun için mükemmel bir şans olacaktır” dedi.

Yalnız ne oyuncunun kendisinden ne de kulüplerden henüz Franck Ribery’nin transferi hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24