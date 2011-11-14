-Sadece Amerikan Doları kazandırdı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Ekim ayında, aylık bazda yatırımcısına kazandıran tek yatırım aracı Amerikan Doları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ekim/2011'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ekim ayında en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,30 oranıyla Amerikan Dolarında gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5,90, mevduat faizi yüzde 1,07, İMKB 100 Endeksi yüzde 0,85 ve avro yüzde 0,15 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 7,42, mevduat faizi yüzde 2,67, İMKB 100 Endeksi yüzde 2,45, avro yüzde 1,76 ve dolar yüzde 1,33 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Üç aylık değerlendirmelerde külçe altın, yatırımcısına ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,56 oranında reel getiri sağladı. Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,58 oranı ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. -Yıllık bazda sıralama Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde, en fazla reel getiri oranlarına göre, külçe altın, Amerikan Doları, Avro, mevduat faizi ve İMKB 100 Endeksi olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 41,46, Amerikan Doları yüzde 14,43 ve Avro yüzde 12,64 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi yüzde 4,46 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 25,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 47,93, Amerikan Doları yüzde 19,66 ve Avro yüzde 17,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,09 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 22,04 oranında yatırımcısına kaybettirdi. -TABLO- Finansal yatırım araçlarının Eylül itibariyle aylık nominal ve reel getiri oranları (yüzde) şöyle: /* . Ekim 2011 Ekim 2011/Ekim 2010 . (Bir önceki aya göre) (Yıllık) . ------------------------ ---------------------- Finansal Yatırım Nominal Reel Getiri Reel Getiri Araçları Getiri ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE ---------------- ------- ----- ------ ------ ------ Mevduat faizi (brüt) 0,51 -1,07 -2,67 -4,46 -0,09 İMKB 100 Endeksi 0,74 -0,85 -2,45 -25,45 -22,04 Amerikan Doları 1,90 0,30 -1,33 14,43 19,66 Avro 1,45 -0,15 -1,76 12,64 17,79 Külçe altın -4,39 -5,90 -7,42 41,46 47,93 */