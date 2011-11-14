T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sadece Amerikan Doları kazandırdı ANKARA (A.A)

14 Kasım 2011 12:50

-Sadece Amerikan Doları kazandırdı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Ekim ayında, aylık bazda yatırımcısına kazandıran tek yatırım aracı Amerikan Doları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ekim/2011'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ekim ayında en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,30 oranıyla Amerikan Dolarında gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5,90, mevduat faizi yüzde 1,07, İMKB 100 Endeksi yüzde 0,85 ve avro yüzde 0,15 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 7,42, mevduat faizi yüzde 2,67, İMKB 100 Endeksi yüzde 2,45, avro yüzde 1,76 ve dolar yüzde 1,33 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Üç aylık değerlendirmelerde külçe altın, yatırımcısına ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,56 oranında reel getiri sağladı. Altı aylık değerlendirmeye göre ise külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,58 oranı ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. -Yıllık bazda sıralama Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde, en fazla reel getiri oranlarına göre, külçe altın, Amerikan Doları, Avro, mevduat faizi ve İMKB 100 Endeksi olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 41,46, Amerikan Doları yüzde 14,43 ve Avro yüzde 12,64 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi yüzde 4,46 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 25,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 47,93, Amerikan Doları yüzde 19,66 ve Avro yüzde 17,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,09 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 22,04 oranında yatırımcısına kaybettirdi.     -TABLO-     Finansal yatırım araçlarının Eylül itibariyle aylık nominal ve reel getiri oranları (yüzde) şöyle: /* .                           Ekim 2011             Ekim 2011/Ekim 2010 .                        (Bir önceki aya göre)         (Yıllık) .                      ------------------------  ---------------------- Finansal Yatırım       Nominal   Reel Getiri         Reel Getiri Araçları               Getiri    ÜFE   TÜFE          ÜFE   TÜFE ----------------       -------  -----  ------       ------  ------ Mevduat faizi (brüt)    0,51    -1,07  -2,67        -4,46   -0,09 İMKB 100 Endeksi        0,74    -0,85  -2,45       -25,45  -22,04 Amerikan Doları         1,90     0,30  -1,33        14,43   19,66 Avro                    1,45    -0,15  -1,76        12,64   17,79 Külçe altın            -4,39    -5,90  -7,42        41,46   47,93 */   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24