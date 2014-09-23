‘Sadece ABD’nin savaşı değil’

ABD Başkanı Barack Obama, New York'taki BM Genel Kurulu toplantısına katılmadan önce basına

açıklamalarda bulundu. Obama'nın, toplantıda, IŞİD ile Irak ve Suriye'de mücadelede daha fazla destek

arayacağı belirtiliyor.

Obama, yaptığı açıklamada, 40'tan fazla ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu ve ABD'nin müttefiklerle

omuz omuza durmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Obama'nın

bahsettiği müttefik ülkeler arasında Suudi

Arabistan, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

ABD Başkanı, koalisyonun gücünün, IŞİD ile mücadelenin sadece ABD'nin işi olmadığını gösterdiğini de

vurguladı.

Mücadelenin zaman alacağını kaydeden Obama,

koalisyon için destek oluşturmayı sürdüreceğini belirtti.

ABD, salı sabah saatlerinde, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik ilk hava saldırısını düzenledi.

Şu ana dek ne NATO ne de Batılı bir müttefik ülke ABD'nin

Suriye'deki askeri operasyonlarına katıldı.

Ancak İngiltere'nin bu yöndeki değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Erdoğan'dan IŞİD açıklaması

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan ise New York'ta yaptığı açıklamada, “(IŞİD

ile mücadelede) üzerimize düşen görev neyse, terörle mücadelede bunu yapmaya, biz de üzerimize düştüğü

şekliyle adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bu hedeflere yönelik atılmış

olan bu adım özellikle bölgedeki terör örgütlerine karşı yapılmış bir

eylem olarak bizim de olumlu yaklaştığımız bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede askeri ya da lojistik destek sunabileceğini söyledi.

70 IŞİD üyesi öldü

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü,

Suriye'deki saldırılarda en az 70 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye hükümetinden yapılan açıklamada, hava saldırıları konusunda bilgilendirildikleri kaydedildi. ABD ise

BM aracılığıyla bilgi verdiğini duyurdu.

