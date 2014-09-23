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Dünya
Deutsche Welle

‘Sadece ABD’nin savaşı değil’

ABD Başkanı Obama, ABD ve beş Arap ülkesinin koalisyonunun, IŞİD ile savaşın sadece ABD’nin savaşı olmadığını gösterdiğini kaydetti. Erdoğan da New York'ta IŞİD ile mücadele konusunda açıklamalar yaptı.

23 Eylül 2014 23:02

ABD Başkanı Barack Obama, New York'taki BM Genel Kurulu toplantısına katılmadan önce basına
açıklamalarda bulundu. Obama'nın, toplantıda, IŞİD ile Irak ve Suriye'de mücadelede daha fazla destek
arayacağı belirtiliyor.
Obama, yaptığı açıklamada, 40'tan fazla ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu ve ABD'nin müttefiklerle
omuz omuza durmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Obama'nın
bahsettiği müttefik ülkeler arasında Suudi
Arabistan, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.
ABD Başkanı, koalisyonun gücünün, IŞİD ile mücadelenin sadece ABD'nin işi olmadığını gösterdiğini de
vurguladı.
Mücadelenin zaman alacağını kaydeden Obama,
koalisyon için destek oluşturmayı sürdüreceğini belirtti.
ABD, salı sabah saatlerinde, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik ilk hava saldırısını düzenledi.
Şu ana dek ne NATO ne de Batılı bir müttefik ülke ABD'nin
Suriye'deki askeri operasyonlarına katıldı.
Ancak İngiltere'nin bu yöndeki değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Erdoğan'dan IŞİD açıklaması
Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ise New York'ta yaptığı açıklamada, “(IŞİD
ile mücadelede) üzerimize düşen görev neyse, terörle mücadelede bunu yapmaya, biz de üzerimize düştüğü
şekliyle adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.     
Erdoğan, "Bu hedeflere yönelik atılmış
olan bu adım özellikle bölgedeki terör örgütlerine karşı yapılmış bir
eylem olarak bizim de olumlu yaklaştığımız bir adımdır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede askeri ya da lojistik destek sunabileceğini söyledi.
70 IŞİD üyesi öldü
Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü,
Suriye'deki saldırılarda en az 70 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.
Suriye hükümetinden yapılan açıklamada, hava saldırıları konusunda bilgilendirildikleri kaydedildi. ABD ise
BM aracılığıyla bilgi verdiğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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