T24 LogoT24 Logo
Dünya

SADECE "WAKA WAKA"YI İNDİRMEK İSTEMİŞ MADRİD (A.A)

04 Ekim 2010 22:25

-SADECE "WAKA WAKA"YI İNDİRMEK İSTEMİŞ MADRİD (A.A) - 04.10.2010 - Dünya Kupasındaki "Waka Waka" şarkısını cep telefonuna indiren İspanyol futbolsevere, 30 bin 974 avroluk cep telefonu faturası geldi. İspanya'nın Valencia kentinde yaşayan Fernando Llacer, faturada telefon aramaları için 11,03 avro, mesajlar için 4,35 avro borç göründüğünü ve geri kalanın telefon internet bağlantısına ait olduğunu söyledi. Llacer, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Moralmen çöktüm. Kendimi aciz hissettim. Ben sadece Dünya Kupası'ndaki Waka Waka şarkısını indirmiştim" dedi. Zor günler yaşadığını ifade eden Llacer, sürekli "bekle halledeceğiz" cevabı aldığını, ancak hala 30 bin 974 avro borcu gözüktüğünü bildirdi. "Günlerdir olayın çözülmesini beklediğini, geceleri uyuyamadığını, ilaçlarla ayakta durduğunu, 2 kilo verdiğini" söyleyen İspanyol futbolsever, "Bana hiçbir açıklama getirmiyorlar, hiçbir şey söylemiyorlar. Son olarak dün aradım ve bana 5 gün bekle dediler. 'Hata oldu endişelenme' bile demiyorlar. Hatta telefon firmasındaki bir operatör, konuşmalardan dolayı bana ekstra 20 puan hediye edileceğini bile söyledi. Gülme krizi geçirdim ama ben ağlanacak haldeyim" diye konuştu. Fernando Llorente, fatura psikolojisini bozduğu için telefon firması hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca Tüketici Derneği'ne de başvurduğunu ifade etti. Öte yandan, İspanyol basını, telefon firmasının söz konusu faturanın hatalı olduğunu kabul ettiğini, olayın çözülmesi için bir araştırma başlattığını yazdı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24