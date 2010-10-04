-SADECE "WAKA WAKA"YI İNDİRMEK İSTEMİŞ MADRİD (A.A) - 04.10.2010 - Dünya Kupasındaki "Waka Waka" şarkısını cep telefonuna indiren İspanyol futbolsevere, 30 bin 974 avroluk cep telefonu faturası geldi. İspanya'nın Valencia kentinde yaşayan Fernando Llacer, faturada telefon aramaları için 11,03 avro, mesajlar için 4,35 avro borç göründüğünü ve geri kalanın telefon internet bağlantısına ait olduğunu söyledi. Llacer, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Moralmen çöktüm. Kendimi aciz hissettim. Ben sadece Dünya Kupası'ndaki Waka Waka şarkısını indirmiştim" dedi. Zor günler yaşadığını ifade eden Llacer, sürekli "bekle halledeceğiz" cevabı aldığını, ancak hala 30 bin 974 avro borcu gözüktüğünü bildirdi. "Günlerdir olayın çözülmesini beklediğini, geceleri uyuyamadığını, ilaçlarla ayakta durduğunu, 2 kilo verdiğini" söyleyen İspanyol futbolsever, "Bana hiçbir açıklama getirmiyorlar, hiçbir şey söylemiyorlar. Son olarak dün aradım ve bana 5 gün bekle dediler. 'Hata oldu endişelenme' bile demiyorlar. Hatta telefon firmasındaki bir operatör, konuşmalardan dolayı bana ekstra 20 puan hediye edileceğini bile söyledi. Gülme krizi geçirdim ama ben ağlanacak haldeyim" diye konuştu. Fernando Llorente, fatura psikolojisini bozduğu için telefon firması hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca Tüketici Derneği'ne de başvurduğunu ifade etti. Öte yandan, İspanyol basını, telefon firmasının söz konusu faturanın hatalı olduğunu kabul ettiğini, olayın çözülmesi için bir araştırma başlattığını yazdı.