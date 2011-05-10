Sadece 10 kişi hayatta kalabildi!

T24 - Libya’dan yola çıkan 72 mülteci denizde 16 gün mahsur kaldı. İtalyan sahil güvenlik ekipleri, askeri bir helikopter ve NATO savaş gemisi yardım etmeyince tek tek ölmeye başladılar. Geriye yalnızca 10 kişi kaldı.



Libya’dan Avrupa’ya kaçmaya çalışan Afrikalı mültecilerle dolu bir tekne, yardım çağrılarının ard arda İtalyan sahil güvenlik ekipleri, askeri bir helikopter ve NATO savaş gemisi tarafından görmezden gelinmesi sonucu Akdeniz sularında ölüme sürüklendi. Tekne, 16 gün boyunca Akdeniz’de savrulurken aralarında kadınlar ve bebeklerin de bulunduğu 72 kişiden 61’i açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti. 10 Nisan’da Libya’nın kuşatma altındaki kenti Misrata’ya vuran tekneden kurtulan 11 kişi bu sefer Kaddafi’nin adamları tarafından tutuklandı. Biri daha hapishanede ölürken sağ kalanlar yaşadıklarını İngiliz gazetesi Guardian’a anlattı.









Helikopter su attı ama kurtarmadı



Aralarında 20 kadın ve biri 1 yaşında olan iki küçük çocuğun da bulunduğu 72 Afrikalı mülteci 25 Mart’ta İtalya’nın Lampedusa Adası’na ulaşmak amacıyla yola çıktı. Ancak 18 saat sonra teknenin yakıtı bitmeye başladı. Mülteciler İtalyan sahil güvenliğine ulaştığında yetkililer yardım edeceklerine söz verdi. Kısa süre sonra bir askeri helikopter, yolculara iple su ve bisküvi bırakarak beklemelerini söyledi, ancak bir daha gözükmedi.





Bebekleri gösterip yardım istediler



Saatlerce bekledikten sonra yardımın gelmeyeceği anlaşılınca teknenin kaptanı, 20 litre yakıtları kalmasına rağmen Lampedusa’ya ulaşmayı denemeye karar verdi. 27 Mart’ta tekne yolunu kaybetti, akıntıda sürüklenmeye başladı. Birkaç gün sonra tekne bir NATO savaş gemisinin yanındaydı. İki jet gemiden kalkarak tekneye doğru alçaldı, güvertede toplanan mülteciler de bebekleri havaya kaldırarak yardım istedi. Fakat yine yardım gelmedi ve savaş gemisine yaklaşmayı başaramayan mülteciler giderek uzaklara doğru sürüklendi.





Her sabah cesetlerle uyanıyorduk’



ayatta kalanlardan biri olan 24 yaşındaki Abu Kurke yaşadıklarını, “Her sabah uyandığımızda daha fazla ceset buluyorduk. Ölenleri denize attık. Son günlerde kendimizden geçmiş haldeydik. Ya dua ediyor ya ağlıyorduk” sözleriyle anlattı. Kendi idrarını içerek ve iki tüp diş macunu yiyerek kurtulduğunu anlatan Kurke, “Suları bebeklere sakladık. Anne babaları ölmelerine rağmen su içirmeye devam ettik. Ancak çok küçüklerdi, onlar da öldü” dedi. 10 Nisan’da Misrata’ya ulaşan mülteciler dört gün boyunca hapiste tutulduktan sonra serbest kaldı.





'Akdeniz Vahşi Batı olamaz!’



uardian konuyu İtalyan yetkililere sorunca teknenin Malta sınırlarında olduğu için onlara haber verildiği belirtildi. Malta ise tekne hakkında bilgileri olmadığını söyledi. NATO gemisinin hangisi olabileceğini araştıran Guardian, Fransız Charles de Gaulle gemisi olduğunu tespit etti. Fransız yetkililer önce geminin orada olduğunu reddetti, ancak bunu kanıtlayan raporlar gösterilince yorum yapılmayacağı belirtildi. NATO sözcüsü ise tekneden sinyal alınmadığını ve olaya dair kayıt bulunmadığını söyledi. Uluslararası denizcilik yasaları, askeri birimler dahil olmak üzere tüm araçların yardım çağrılarına cevap vermelerini zorunlu kılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Laura Boldrini de, “Akdeniz Vahşi Batı haline gelemez. Denizde mahsur kalan insanları kurtarmayanlar cezasız kalmamalı” dedi.





600 mülteci boğuldu



Bir mülteci dramı da geçen hafta cuma günü yaşandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Avrupa’ya kaçmaya çalışan 600 mültecinin bulunduğu bir geminin cuma günü Libya açıklarında battığını açıkladı. BMMYK’nın Sözcüsü Laura Boldrini, başka bir gemiye geçerek kurtulmayı başaranların geminin açıkta parçalara ayrıldığını ve suda birçok cesedin yüzdüğünü söylediğini aktardı.