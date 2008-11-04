Saddam'ın yatı satılıyor

Irak hükümeti, idam edilen eski lider Saddam Hüseyin'e ait lüks yatı satmak için harekete geçti.



35 milyon dolara alıcı bekliyor



82 metre boyundaki Okyanus Meltemi adlı yatta yüzme havuzları, ameliyat odası, helikopter iniş pisti ve kaçmak gerektiğinde bir denizaltıya açılabilen gizli bir tünel yer alıyor.



Irak hükümeti, yatın sahibi olduğunu iddia eden Ürdünlü bir şirkete karşı açtığı hukuk savaşından zaferle çıktı.



Yatın milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor; fakat iç dekorunu değiştirmek gerekebileceğini düşünenler var.



Okyanus Meltemi, altın kaplı muslukları, rengarenk tüylü halıları ve oymalı mobilyalarıyla herkesin zevkine hitap etmiyor.



1981 yılında Danimarka'da bir tersanede gizlilik yemini eden ustalar tarafından inşa edilen yatta her türlü lüksü düşünmüş olmasına karşın Saddam Hüseyin'in içinde tek bir gece bile geçirmediği düşünülüyor.



Okyanus Meltemi, ömrünün hemen hemen tümünü Suudi Arabistan açıklarında demirlemiş halde geçirdi.



Özel bir tarih



Geçen yıl Fransa'nın Nice kentindeki yat limanına çekilen Okyanus Meltemi, yatın sahibinin kim olduğu konusundaki mahkeme süreci boyunca burada kaldı.



Cayman Adaları'na bağlı ve kısmen Ürdün Kralı Abdullah'ın sahip olduğu bir şirket Sadda Hüseyin'in yatı kendilerine verdiğini iddia ediyordu.



Ancak Fransa'da bir mahkeme geçen yaz verdiği kararla Okyanus Meltemi'nin Irak hükümetine ait olduğuna hükmetti.



Iraklı bir hükümet sözcüsü yatın satışından maliye ve dışişleri bakanlıklarının sorumlu olacağını belirtti.



Gözlemciler, yatta spor salonu bulunmayışını ve sadece tek bir helikopter pisti oluşunu ciddi bir eksiklik olarak görüyor.



Bunun yanısıra küresel ekonomik darboğaz da yatın satılışını zora sokabilir.



Buna karşın, 35 milyon dolar civarında fiyat biçilmesi beklenen yatın çok özel tarihinden dolayı taliplerinin olacağını düşünenler de var.





