-SADDAM'IN YARGILANDIĞI MAHKEME LAĞVEDİLİYOR BAĞDAT (A.A) - 04.05.2011 - Irak hükümeti, ABD'nin 2003'teki işgalinin ardından devrik lider Saddam Hüseyin ile rejimin diğer üst düzey yetkililerini yargılamak üzere kurulan mahkemenin lağvedileceğini bildirdi. Hükümet açıklamasında, mahkemenin lağvedilmesiyle ilgili yasa tasarısının parlamentoya gönderildiği kaydedildi. Mahkeme sözcüsü Reyd Cuhi de, mahkemenin baktığı davaları bitirmesi nedeniyle bu kararın alındığını söyledi. Saddam Hüseyin, Irak Yüksek Ceza Mahkemesi adı verilen mahkemede görülen ilk davada yargılanmış ve 1982'de kendisine yönelik suikast girişime karıştıkları gerekçesiyle 140'ı aşkın Şii Iraklının öldürülmesinde rolü bulunduğu gerekçesiyle 2006'da idam edilmişti.