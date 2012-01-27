-Saddam'ın yardımcısı Azzavi öldü BAĞDAT (A.A) - 27.01.2012 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yardımcılarından Hikmet Azzavi'nin cezaevinden hastaneye götürüldüğü sırada öldüğü bildirildi. Irak Adalet Bakanlığı sözcüsü Haydar El Sadi, Azzavi'nin son zamanlarda yaşlılıktan kaynaklanan sorunlar sebebiyle sağlık durumunun kötüye gitmeye başladığını ve bu sabah 79 yaşında öldüğünü söyledi. Baas Partisi'nde üst düzey görevlerde bulunan Azzavi, Merkez Bankası başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerini yıllarca yürüttü. Maliye Bakanlığı görevini 1995'ten 1998'e kadar yürüten Azzavi, Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusay ile yurt dışına yüklü miktarda para transferinden kaynaklanan sorun sebebiyle Maliye Bakanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Ancak Azzavi Temmuz 1999'da tekrar Maliye Bakanlığı'na getirildi. Azzavi, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra ilan edilen arananlar listesinde 45. sırada yer alıyordu. Irak polisi 19 Nisan 2003 tarihinde Hikmet Azzavi'yi yakalayarak Amerikan güçlerine teslim etmişti.