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Dünya

Saddam'ın tuvaleti ABD'de müzede sergilenecek

ABD ordusu, Irak'taki en büyük üssünü gelecek ay Irak yönetimine devretmek üzere boşaltıyor. Saddam Hüseyin’in 2006 yılına kadar tutuklu kaldığı üsteki tuvaleti s&ou

07 Kasım 2011 02:00


T24 -  ABD ordusu, Irak'taki en büyük üssünü gelecek ay Irak yönetimine devretmek üzere boşaltıyor. Saddam Hüseyin’in 2006 yılına kadar tutuklu kaldığı üsteki tuvaleti sökülerek ABD'ye gönderildi.


ABD ordusu, Irak'taki en büyük üssünü gelecek ay Irak yönetimine devretmek üzere boşaltıyor.


Başkent Bağdat'taki uluslararası havaalanının yakınlarında yer alan Victory Üssü, yaklaşık 40 bin asker ve 25 bin görevliye ev sahipliği yapıyordu.


ABD'nin Irak'taki 505 üssünden en büyüğü olan ve şu an 4 bin askerin kaldığı Victory Üssü yetkilileri, üsteki maddi değeri 100 milyon doları aşan binalar, su tankerleri, jeneratörler ve diğer ekipmanların da Irak hükümetine bırakılacağını açıkladı.


Yaklaşık 47 kilometre dikenli telle çevrili olan askeri üs, aynı zamanda eski Irak lideri Saddam Hüseyin ile kuzeni ve sağ kolu Kimyasal Ali'ye de evsahipliği yapmıştı.


Saddam Hüseyin, 2004'ten idam edildiği 2006 yılına kadar Victory Üssü'nde inşa edilen 3x7,5 metrelik penceresiz bir hücrede tutuklu kalmıştı.


Bu arada Saddam'ın hücresindeki tuvalet sökülerek ABD'ye gönderildi.


Paslanmaz çelik klozet ve hücrenin çelik kapısının, ABD'deki bir askeri müzede sergileneceği bildirildi.


ABD ordusunun, halihazırda Irak'ta 12 üste 31 bin askeri var. Bu askerlerin de yıl sonuna kadar ülkeden ayrılması öngörülüyor.



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