Saddam’ın subayları da İncirlik’ten kaçırıldı

T24 - WikiLeaks’te yayınlanan belgeler 2002-06 yılları arasında CIA gizli uçaklarının Türkiye üzerinden 24 uçuş yaptığını doğruladı.



ABD, 2003 yılında da Saddam’ın subaylarını İncirlik üzerinden yurtdışına kaçırdı. Hürriyet gazetesinde yer alan Metahan Demir'in haberi şöyle:



WikiLeaks belgelerinde yer alan, Amerikan istihbarat örgütü CIA’nin, terör zanlılarının 2002-2006 arasında İncirlik Üssü üzerinden uçakla taşıması sürecinden daha önce Türkiye’nin, kritik operasyonlar için de ABD’ye özel bazı izinler verdiği ortaya çıktı.



Saddam yönetiminin çökertilmesi amacı ile CIA, önceden Amerika’da yeni bir hayat vadettiği 320 üst düzeyde Irak Cumhuriyet Muhafızı subay ve ailesini, 2003 Mart’ındaki Irak savaşı öncesinde Irak sınırından geçirip Türk toprakları üzerinden sivil otobüslerle İncirlik Üssü’ne getirdi. Oradan da uçaklarla halen yaşamlarını sürdürdükleri ABD’ye sevketti.





Normal yolcu otobüsü gibi



Döneme tanıklık eden görevlilerin verdiği bilgiye göre, Kuzey Irak’tan Adana’daki İncirlik Üssü’ne otobüslerle geliş 11 Ocak’tan başlayarak Mart’taki savaşın başlangıcına dek sürdü. Ayrıca, o dönemde sadece CIA değil diğer Amerikan askeri istihbarat birimlerinden yüzlerce görevli de yine İncirlik üzerinden takma isimlerle ve sivil kıyafetlerle ‘saha çalışmasına’ başlamak üzere Irak’a geçti. Geçişlerde hafif silahlar da taşındı.



Bir Türk diplomatına göre, Washington, her ne kadar Ankara’ya, 1 Mart 2003’de ABD askerlerinin Kuzey Irak’a geçişine izin vermediği ve Irak’ı kuzeyden kuşatma imkanını engellediği yönünde eleştiride bulunsa da, hava sahasını kullanılarak füze atışları dahil perde arkasında verilen bu tür desteklerin ABD yönetimi çok iyi farkındaydı. O nedenle eleştirel ses zamanla azaldı.







