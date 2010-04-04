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Dünya

Saddam’ın saraylarına yatırımcı aranıyor

Yabancı yatırımcılar, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kendisi için inşa ettirdiği sarayları birer turizm merkezlerine dönüştürmeyi planlıyor.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Yabancı yatırımcılar, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kendisi için inşa ettirdiği sarayları birer turizm merkezlerine dönüştürmeyi planlıyor.
 
Irak’ın Selahaddin eyaletinde nakit sıkıntısı çeken Tikrit kentinde yetkililer, Saddam’ın idamından sonra atıl kalan yüzlerce hektara yayılmış 76 adet villasını, yeni gelir elde etmek için potansiyel kaynak olarak görüyor.
 
Eyaletin yatırım komisyonunun üst düzey yetkilisi olan Cevher Hamad el Fahel, “Bu villaların sadece bakımdan geçmesi gerekiyor. Yapılması gereken düzenlemelerin tamamlanmasının ardından, bu evler turizm alanına dönüştürülebilir” dedi.
 
Irak’ın devrik lideri, Bağdat’ın yaklaşık 150 km uzağında yer alan Tikrit kentinde özellikle büyük ve görkemli saraylar inşa ettirmişti. Saddam doğduğu kent olan Tikrit’in, El Avya köyünde toplam altı tane saray yaptırdı. Saddam’ın sarayları arasındaki en büyüğünün bu kentte bulunduğu da biliniyor.
 
Saddam, Tikrit Sarayı’nı yapay göllerle ve hurma bahçeleriyle süslemişti. 2005 yılında Iraklı yetkililere teslim etmeden önce sarayı üs olarak kullanan ABD ordusuna göre bu yerleşke toplam 400 hektar alana yayılıyor ve toplam 136 adet bina barındırıyor.
 
Dicle nehri kıyısına kurulmuş olan yerleşkenin içindeki bu binaların büyük bir kısmı şu anda tozla kaplı halde. İç kısmının mermer kaplı olduğu bu binaların çoğunun içinde büyük kubbeler ve küçük kuleler bulunuyor. Ancak binaların bazıları, 2003 yılında ABD önderliğinde gerçekleşen ve Saddam’ın devrilmesine neden olan işgal sırasında büyük zarar gördü.
 

Orta yolu bulma çabası

Selahaddin eyaletinin valisi Mutaşer Hüseyin Allavi, kendi bütçeleri yıpranmış binaları yaptırmaya yetmediği için bu villalara yabancı yatırım çekmek adına şartları zorlayacaklarına dikkat çekti.
 
Allavi, “Irak’ın büyük yatırım şirketlerine ihtiyacı var çünkü 2003’te yaşanan işgal ülkeye çok büyük zarar verdi” dedi.
 
Irak’a genelde, kutsal olarak kabul edilen şehirleri gezmek isteyen Müslüman turistler geliyor. Bunun yanı sıra, antik dönemden kalıntıları görmek isteyen az sayıda ziyaretçilerin olduğu da biliniyor.
 
Irak Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl ülkeyi 1.25 milyon hacı ziyaret etti.
 

Tikrit yalnızva başlangıç olacak

Tikrit Sarayı, otele dönüştürülecek tek bina olmayacak. Bağdat’ın 100 km güneyindeki Babil kentinde yer alan görkemli sarayın misafirhaneleri, son zamanlarda balayını geçirmek isteyen yeni evli çiftlerin gözdesi haline gelmiş durumda.
 
Irak’ın merkezinde ve güneyinde toplam 160 saray var. Bunlardan 60 tanesi sadece Bağdat’ta bulunuyor. Ülkenin Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerinde ne kadar sarayın olduğu ise henüz bilinmiyor.



 

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