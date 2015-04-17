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Dünya

Saddam'ın 'sağ kolu' İzzettin el-Duri öldürüldü iddiası

Selahaddin Eyaleti Valisi de, Duri'nin öldürüldüğünü doğruladı

17 Nisan 2015 19:27

Saddam Hüseyin'in "sağ kolu" diye bilinen ve Irak'ta yasaklı Baas Partisi'nin yeraltındaki lideri olan İzzettin el-Duri'nin öldürüldüğü öne sürüldü.

Harmin Dağı'na Irak ordusu tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü iddia edilen Duri'nin cesedinin fotoğrafları da yayımlandı.

Selahaddin Eyaleti valisi de, Duri'nin öldürüldüğünü doğruladı.

Duri'ye ait olduğu iddia eidlen cesedin, uzun sakallı ve bıyıksız olduğu görülüyor.

Duri'nin, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile ittifak yapan eski Baas'çıların oluşturduğu Nakşibendi Ordusu'nu yönettiği iddia ediliyordu.

Duri, uzunca bir süredir İran ve Şii karşıtı bir siyaset üretiyordu.

İşte Duri'nin cesedinin El Sumeriye tarafından yayımlanan fotoğrafı:

 

 

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