'Saddam'ın mezarı yerinde kalacak'

Irak Başbakanı Maliki, devrik lider Saddam Hüseyin'in mezarının taşınacağı iddialarını yalanladı.

Bu arada Bağdat'ın 1,5 milyar dolar civarındaki borçlarını ödememesi durumunda ham petrol ihracını durdurma tehdidinde bulunan kuzeydeki bölgesel yönetim, dediğini yaptı.

Bölgesel yönetimden yapılan açıklamada, petrol ihracatının bugünden itibaren durdurulduğu ve bunun geçici bir durum olmasının umulduğu belirtildi.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki'ye, düzenlediği bir basın toplantısında, Saddam Hüseyin'in mezarı soruldu.

Hükümetin, Saddam'ın mezarını taşımak istediği iddiaları hatırlatılan Maliki, bunun doğru olmadığını söyledi.

Maliki, ''Cehennemdeki ya da başka yerdeki yerini belirlemek benim görevim değil ama cesedini mezarından taşımak istemiyoruz" dedi.

"Muhaliflerinin cesetlerini kaybettirmek gibi kendisinde olan saplantı bizde yok" diyen Maliki, "Benim aşiretimden onlarca kişinin akıbeti meçhul. Bütün Iraklılar'da böyle bir görüntü var. Bütün bunlara rağmen mazinin saplantısıyla hareket etmeyeceğiz.

Kendisine insan olduğu için saygı gösterip cesedini ailesine teslim ettik. Kendilerine 'orada gömülmesi konusunda bizim açımızdan sakınca yok' dedik ama bazıları Saddam'ın mezarını fitne yeri yapmak istiyor. Olduğu yerde gömülü kalacak. Cesedin taşınması yönündeki haberler kesinlikle doğru değil. Mezarın fitnenin çıktığı yere dönüşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Anıt mezarı da var

Saddam yanlılarının yoğun ilgi gösterdiği mezar, üzeri kapatılarak türbeye dönüştürülmüş, devrik lider için de küçük bir anıt mezar yapılmıştı.