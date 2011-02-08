Saddam’ın mezarı türbe oldu!

T24 - İdam edildikten sonra memleketi Tikrit’te gömülen Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in mezarı türbeye dönüştürüldü. Anıt mezarın yer aldığı türbede, Saddam’ın fotoğrafları ile yatak ve çalışma odaları da sergileniyor.





Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, 2006 yılında Bağdat'ta idam edildikten sonra doğum yeri olan Tıkrit'in Avca köyüne gömüldü.

Saddam yanlılarının yoğun ilgi gösterdiği mezar, üzeri kapatılarak türbeye dönüştürüldü. Daha sonra devrik lider için küçük bir anıt mezar yapıldı.

ntvmsnbc sitesinde Mahmut Bozarslan'ın haberine göre; bir sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan türbenin son fotoğraflarında, mezarın çevresinin çiçeklerle süslendiği görülüyor.

Mezarın hemen yanı başında bir rahle ve Kuran-ı Kerim’in de yer aldığı gözleniyor.

Üzeri Irak bayrağı ile örtülen mezarın karşısında ise Saddam Hüseyin'in büyük bir fotoğrafı var.

Birçok Iraklı türbeye gelerek Kur’an okuyor ve burada eski liderleri Saddam Hüseyin için dua ediyor.

Üç bölümden oluşan türbenin diğer odalarında ise devrik liderin fotoğrafları ile yatak ve çalışma odaları sergileniyor.

Öte yandan, Saddam Hüseyin'in kişisel eşyalarının bazı saraylarından alındığı öğrenildi.





24 yıllık iktidarı idamla bitti



Saddam Hüseyin, 1937 yılında Tikrit’te doğdu.

1979’da iktidara gelen Saddam Hüseyin, 1980 yılında İran’ı işgal etmişti. Bu işgal 8 yıl sürecek Irak-İran savaşına neden oldu.

Saddam Hüseyin 1990 yılında Kuveyt’i işgal etti. ABD’nin buna karşı çıkmasıyla 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı yaşandı.

George Bush yönetimindeki ABD, 2003 yılında “kitle imha silahı olduğu gerekçesiyle” Irak’ı işgal etti.

Binlerce kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan işgal, bir devrin kapanmasına neden oldu.

24 yıllık iktidarı sona eren Saddam Hüseyin, 2006 yılında idam edildi.



