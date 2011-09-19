Saddam'ın kimyasal bombası bulundu

T24 - Irak'ta, Süleymaniye'ye bağlı Halepçe kasabasında, Saddam Hüseyin dönemine ait kimyasal bomba bulundu.Bombayı bulan 7 belediye çalışanı zehirlendi



Bavekoçeki semtinde yol kazısı sırasında bulunan ve Halepçe'de 1988 yılında yapılan kimyasal silah saldırısından kaldığı sanılan bombanın imha edilmesi için bölgeye uzman ekibin gelmesi bekleniyor.



Anadolu ajansı'nda yer alan habere göre, belediye çalışanları tarafından bulunan bombadan sarı bir maddenin aktığı ve 7 kişinin bundan etkilendiği öğrenildi.