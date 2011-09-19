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Dünya

Saddam'ın kimyasal bombası bulundu

Irak'ta, Süleymaniye'ye bağlı Halepçe kasabasında, Saddam Hüseyin dönemine ait kimyasal bomba bulundu.Bombayı bulan 7 belediye çalışanı zehirlendi

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Irak'ta, Süleymaniye'ye bağlı Halepçe kasabasında, Saddam Hüseyin dönemine ait kimyasal bomba bulundu.Bombayı bulan 7 belediye çalışanı zehirlendi

Bavekoçeki semtinde yol kazısı sırasında bulunan ve Halepçe'de 1988 yılında yapılan kimyasal silah saldırısından kaldığı sanılan bombanın imha edilmesi için bölgeye uzman ekibin gelmesi bekleniyor.

Anadolu ajansı'nda yer alan habere göre, belediye çalışanları tarafından bulunan bombadan sarı bir maddenin aktığı ve 7 kişinin bundan etkilendiği öğrenildi.

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