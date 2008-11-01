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Dünya

'Saddam'ın cesedini bıçakladılar' iddiası

2006'da idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in cesedinin, infazdan sonra görgü tanıkları tarafından defalarca bıçaklandığı öne sürüldü

01 Kasım 2008 02:00

2006'da idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in cesedinin, infazdan sonra görgü tanıkları tarafından defalarca bıçaklandığı öne sürüldü.

Saddam'ın Tikrit'teki mezarının baş koruması Talal Misrab, 30 Aralık 2006'da asılarak idam edilen Hüseyin'in cesedinde en az 6 bıçak yarası olduğunu, yüzünde de belirgin bir yara bulunduğunu söyledi. 

Misrab, Hüseyin'in vücudundaki yaraları, cenazenin defnedilişi sırasında 300 kadar insanın da gördüğünü belirtti.

Aşireti yalanlıyor

Saddam'ın aşiretinin önde gelenleri ise böyle iddiaların ortaya atılmasını şiddetle kınadı.
Aşiret lideri Şeyh Hasan el Rubai, Saddam'ın cesedinin sadece boyun bölümünde bir yara bulunduğunu, bunun da infazı sırasında boynuna geçirilen ipten kaynaklandığını söyledi.

Bağdat'ta gerçekleştirilen Saddam'ın idamı, batılı ülkelerde büyük tepkiye yol açmıştı.

Gardiyanlar tarafından basına sızdırılan video görüntülerinde, infaza tanıklık edenlerden bazılarının Saddam'a bağırdığı duyuluyordu.

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