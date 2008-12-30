Saddam'ı o çukura ABD askeri atmış

Saddam'ın cezaevinde yaşadıklarını sadece ona en yakın olan insanlar biliyor. Çünkü sadece onlara Saddam'la cezaevinde görüşmelerine izin veriliyordu.Alman haber dergisi Der Spiegel, Saddam Hüseyin'in ikinci ölüm yıldönümünde, son olarak onunla konuşan kişinin anılarını yayımladı.Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, avukatı Muhammed Munib'e ABD askerleri tarafından yakalandığı anı anlattı.Saddam ABD askerleri tarafından yakalandıktan sonra kendisinin bayıltılarak bir çukura atıldığını daha sonrada çukurdan çekilirken görüntülerinin alındığını söyledi. İlaçla sersemletildiği için kendini bir erkek gibi savunamadığını da Saddam, avukatı Munib'e anlattı.Saddam kendisini hapiste ziyaret eden ABD Generali Jane Karpinski'den kayısı ve muz istedi. ABD'li general Saddam'ın cezaevinde bulunduğu sırada çok sevecen olduğunu belirtiyor. Saddam, ABD'li bayan generale, kendisi için nöbet tutan ABD askerleri için, "Sizin çocuklar benim oğlum gibi" dediği de iddia edildi.Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusey'le ilgili görüşlerini de FBI ajanı George Piro'ya söylediği belirtiliyor. Saddam'ın iki oğlu için, "İnsan milliyetini seçemediği gibi çocuklarını da kendisi seçemiyor. İnsan kendi öz çocukları tarafından da darbe görebilir." dedi.Bütün görgü tanıkları, Saddam'ın darağacına giderken bile yaptığı şeylerden pişmanlık duyduğu yönünde bir söz sarf etmediğini belirtiyor.