T24 LogoT24 Logo
Dünya

Saddam'ı o çukura ABD askeri atmış

Saddam Hüseyin'in, ABD'liler tarafından yakalandığı çukura yine ABD askerlerince atıldığı öne sürüldü

30 Aralık 2008 02:00

Irak eski lideri Saddam Hüseyin ABD'liler tarafından doğduğu kent Tikrit'de yakalandıktan sonra 36 ay hapiste kaldı. Saddam, Irak mahkemesi tarafından yargılandıktan sonra 30 Aralık 2006'da idam edildi 

Irak'ta Saddam'sız geçen 2 yıl

Saddam'ın cezaevinde yaşadıklarını sadece ona en yakın olan insanlar biliyor. Çünkü sadece onlara Saddam'la cezaevinde görüşmelerine izin veriliyordu.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Saddam Hüseyin'in ikinci ölüm yıldönümünde, son olarak onunla konuşan kişinin anılarını yayımladı.

Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, avukatı Muhammed Munib'e ABD askerleri tarafından yakalandığı anı anlattı.

Yakalanış hikayesi farklı

Saddam ABD askerleri tarafından yakalandıktan sonra kendisinin bayıltılarak bir çukura atıldığını daha sonrada çukurdan çekilirken görüntülerinin alındığını söyledi. İlaçla sersemletildiği için kendini bir erkek gibi savunamadığını da Saddam, avukatı Munib'e anlattı.

ABD'li kadın generalden muz istedi

Saddam kendisini hapiste ziyaret eden ABD Generali Jane Karpinski'den kayısı ve muz istedi. ABD'li general Saddam'ın cezaevinde bulunduğu sırada çok sevecen olduğunu belirtiyor. Saddam, ABD'li bayan generale, kendisi için nöbet tutan ABD askerleri için, "Sizin çocuklar benim oğlum gibi" dediği de iddia edildi.

Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusey'le ilgili görüşlerini de FBI ajanı George Piro'ya söylediği belirtiliyor. Saddam'ın iki oğlu için, "İnsan milliyetini seçemediği gibi çocuklarını da kendisi seçemiyor. İnsan kendi öz çocukları tarafından da darbe görebilir." dedi.

Bütün görgü tanıkları, Saddam'ın darağacına giderken bile yaptığı şeylerden pişmanlık duyduğu yönünde bir söz sarf etmediğini belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24