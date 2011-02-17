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Dünya

'Saddam’ı deviren yalanı ben uydurdum'

Refid Ahmet Elvan el-Janabi, Irak'ta biyolojik silah bulunduğuna dair yalanını itiraf etti.

17 Şubat 2011 02:00

T24 - Iraklı Refid Ahmet Elvan el-Janabi, devrik Irak Lideri Saddam Hüseyin’e karşı savaş ilan edilmesine yol açan Bağdat’ın elinde biyolojik silah bulunduğuna dair yalanı kendisinin uydurduğunu ilk kez itiraf etti.

ABD’yi bu yalanıyla ikna eden, sonra da savaşın başlamasını şoke halde izlediğini belirten El-Janabi, Alman ve Amerikan istihbarat çevrelerinde “Curveball” diye anılıyor. Bu lakap ise beyzbolda kullanılan ve eğim alma özelliğiyle hareketi pek tahmin edilemeyen toptan geliyor. 1995 yılında Irak’tan kaçan El-Janabi biyolojik kimyasal yalanını Saddam rejimini devirmek için uydurduğunu anlatıyor.   

El-Janabi, “Rejimi devirebilecek bir şeyler uydurma şansım vardı. Ben ve oğullarım bundan ve Irak’ı demokrasi eşiğine getirecek bir neden yarattığımız için gururluyuz” dedi. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 5 Şubat 2003’te BM’de yaptığı konuşmada El-Janabi’nin iddialarını kullanmıştı. Bu yalan hem Powell’ınhem de dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in kariyerine ciddi bir leke sürmüştü. 


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