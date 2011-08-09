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Dünya

Saddam'a yapılan uyarı Esad'a da yapılacak!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Suriye’ye yapacağı ziyarette, ABD’nin Irak’a yönelik

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yapacağı ziyarette, ABD’nin Irak’a yönelik müdahalesinden hemen önce, dönemin Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, idam edilen Irak lideri Saddam Hüseyin’e yönelik uyarılarına benzer mesajlar verecek.



“Suriye’ye son uyarı” niteliğini taşıyan, dış güvenlik toplantısında, Davutoğlu’nun, Esad’a, Irak’a yönelik ABD müdahalesinden önce Gül’ün, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’e verdiği mektup ve yardımcısı Taha Yasin Ramazan aracılığıyla gönderdiği mesajlara benzer biçimde, “Oyun oynama zamanı değil” uyarısında bulunması kararlaştırıldı.

Milliyet'in haberine göre, sadece Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşecek olan Davutoğlu, askerin kışlaya çekilmesi, demokratikleşme ve tutukluların bir an önce bırakılması çağrısında bulunacak.


Saddam dinlememişti

Davutoğlu’nun Suriye ziyareti, akıllara, Türkiye’nin Irak’a müdahale öncesinde yaptığı son uyarıları anımsattı. 2003’te, dönemin Dışişleri Bakanı olan Cumhurbaşkanı Gül, Başbakanlık’ın uçağıyla, Saddam’ın sağ kolu Taha Yasin Ramazan’ı gizlice Ankara’ya getirmiş ve “Savaşı, dış müdahaleyi önlemek elinizde” mesajı vermişti.

Gül, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’e de Irak ziyareti öncesinde Saddam’a yönelik kaleme aldığı mektubu vermiş, mektupta Saddam Hüseyin’i, “Oyunun sırası değil. Gerekli adımları atın” diye uyardığını açıklamıştı.


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