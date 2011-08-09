Saddam'a yapılan uyarı Esad'a da yapılacak!

T24

Saddam dinlememişti

“Suriye’ye son uyarı” niteliğini taşıyan, dış güvenlik toplantısında, Davutoğlu’nun, Esad’a, Irak’a yönelik ABD müdahalesinden önce Gül’ün, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’e verdiği mektup ve yardımcısı Taha Yasin Ramazan aracılığıyla gönderdiği mesajlara benzer biçimde, “Oyun oynama zamanı değil” uyarısında bulunması kararlaştırıldı.Milliyet'in haberine göre, sadece Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşecek olan Davutoğlu, askerin kışlaya çekilmesi, demokratikleşme ve tutukluların bir an önce bırakılması çağrısında bulunacak.Davutoğlu’nun Suriye ziyareti, akıllara, Türkiye’nin Irak’a müdahale öncesinde yaptığı son uyarıları anımsattı. 2003’te, dönemin Dışişleri Bakanı olan Cumhurbaşkanı Gül, Başbakanlık’ın uçağıyla, Saddam’ın sağ kolu Taha Yasin Ramazan’ı gizlice Ankara’ya getirmiş ve “Savaşı, dış müdahaleyi önlemek elinizde” mesajı vermişti.Gül, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’e de Irak ziyareti öncesinde Saddam’a yönelik kaleme aldığı mektubu vermiş, mektupta Saddam Hüseyin’i, “Oyunun sırası değil. Gerekli adımları atın” diye uyardığını açıklamıştı.