Saddam Hüseyin’in kızı servetini IŞİD’e mi bağışladı?

Alman Der Spiegel dergisi, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızı Raghad Hüseyin’in IŞİD’e finansman sağladığını iddia etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ürdün’de lüks bir hayat yaşadığı belirtilen Hüseyin’in “çift haneli milyonlarca dolarlık serveti bulunduğu” ve bunun bir kısmını IŞİD’e aktardığı iddia edildi. Der Spiegel, Ortadoğulu diplomatlara dayandırdığı haberinde, Baas rejiminin öcünü almak isteyen Hüseyin’in iktidar hayali kurduğunu öne sürdü.

Kongreden Obama'ya baskı

ABD Kongresi'nin her iki kanadındaki istihbarat komitelerinin başkanları, ABD Başkanı Barack Obama'ya, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ABD'ye oluşturduğu tehdide yönelik daha sert ve kararlı tavır takınması çağrısında bulundu.

Biri Cumhuriyetçi, biri Demokrat olan iki etkili Kongre üyesi, ABD televizyon kanallarına verdiği mülakatlarda, Irak ve Suriye'de önemli ilerlemeler sağlayan IŞİD militanlarının şimdi bir sonraki hedefleri için ABD ya da Batı Avrupa 'ya yönelme niyetinde olduğunu savunarak, IŞİD'in, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde ABD ya da ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerine saldırma olasılığına dair kaygı dile getirdi. Kongre üyeleri, Obama'dan IŞİD tehdidini geri püskürtmeye yönelik adımlar atmasını ve kapsamlı bir strateji geliştirmesini istediler.