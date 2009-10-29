Saddam Hüseyin cezaevinden kaçmak için plan yapmış

Irak'ta idam edilen eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in 2006'da tutulduğu cezaevinden kaçmak için plan tasarladığı bildirildi.

Saddam Hüseyin'in avukatlarından Halil Duleymi, yayımlanan kitabında, "Saddam Hüseyin'in kaçış planının, Iraklı direnişçilerin ve korumalardan oluşan özel bir gücün yardımıyla 2006 yazında uygulanmasının planlandığını" yazdı.

Kitapta, bu planın, Saddam Hüseyin'in tutulduğu Bağdat havaalanı yakınlarındaki Cropper kampı cezaevi yakınında meydana gelen silahlı bir olay nedeniyle gerçekleşmediği, bu olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Kitapta, "kaçış planına göre, Iraklı direnişçilerin, cezaevine saldırı düzenlemeden önce, "yeşil bölgeye" ve havaalanındaki Amerikan askerlerinin karargahına saldırı talimatı alacakları" ifade edildi.

Her şeyi yazarak not ettiğini söyleyen Duleymi, Saddam Hüseyin'in, El Anbar bölgesine gidip en kısa sürede Irak'taki direniş gruplarını bir araya getirerek Bağdat'a saldırı başlatmayı öngördüğünü" belirtti.