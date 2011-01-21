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SADDAM HÜSEYİN CANLANDIRILACAK LOS ANGELES (A.A)

21 Ocak 2011 10:21

-SADDAM HÜSEYİN CANLANDIRILACAK LOS ANGELES (A.A) - 21.01.2011 - Borat ve Bruno tiplemeleriyle ünlenen İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, yeni filminde Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i canlandıracak. Cohen'in, senaryosuna da katkıda bulunacağı "Diktatör" filmini, Borat ve Bruno karakterlerini canlandırdığı filmlerin yönetmeni Larry Charles çekecek. Filmde, Saddam Hüseyin'in kendisinin yazdığı, lüks içindeki yaşamından halkı için vazgeçen bir liderin anlatıldığı "Zebibe ve Kral" kitabından esinlenileceği belirtildi. Filmin Mayıs 2012'de gösterime girmesi bekleniyor.

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