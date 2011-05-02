‘Saddam gibi aşağılanmadı, şehit oldu’

T24 - El Kaide lideri Bin Ladin’in öldürülmesi cihat yanlısı internet sitelerinde yer alan forumlarda öfke ve tehdit mesajlarına neden oldu. Bir katılımcı “Yakalansaydı Saddam gibi aşağılanırdı, şehit oldu” diye yazdı.





Amerikan SITE ve Jihadology enstitüleri tarafından İngilizceye çevrilen forumlara sık sık katılan internet kullanıcıları, ABD Başkanı Barack Obama'nın El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Amerikan komandoları tarafından Pakistan'da öldürüldüğünü açıklamasından şoke olduklarını belirttiler.

Bir forum katılımcısı "Eğer doğruysa bu İslam'ın bir kahramanını koruyamayan Pakistan halkı için utanç anı. Bizim için kara bir gün" derken, bir başkası "İnşallah haber doğru değildir. Doğruysa bu bir felaket" ifadesini kullandı.

Şumuh El İslam adlı bir forumda da bir katılımcı, "Aslanlar aslan kalacak ve Usame'nin izinden gidecek. Allah Filistin'de görmediğimiz asayişi Amerika'ya da göstermesin" dedi.

Bir başkası da "Eğer doğruysa Amerika onu canlı yakalayamadığı için Allah'a şükretmeliyiz. Yoksa Saddam Hüseyin gibi aşağılanırdı. En azından en büyük isteğine ulaştı, şehit oldu" diye yazarken; başka bir forum yazarı, New York ve Washington'da sevinç gösterileri yapılmasını yorumlayarak, "Bu kutlamalar komik. İsteğiniz kadar bayram yapın kafirler. Çünkü bunu yapmak için çok az zamanınız var. Gerçekle yüz yüze geleceksiniz" ifadesini kullandı.

Katılımcılarda biri de Amerikalıların bunu Afganistan'ı bu yıl terk etme bahanesi olarak kullanacakları değerlendirmesinde bulundu.





"Bir numaralı şehit"



Pakistan'ın Peşaver kentinde protesto gösterileri başlarken, Taliban'ın güçlü olduğu Afganistan'ın Kandahar bölgesinde ise bin Ladin "Bir numaralı şehit" ilan edildi. Cihatçı internet forumlarında ise öfke ve ABD'ye yönelik tehdit mesajları atılıyor.

Usame Bin Ladin'in annesi Alia, oğlunun yasını tutuyor. Usame'nin üvey kardeşlerinden Abdullah Muhammed, Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Alia'nın gelişmeler karşısında "yıkıldığını" ve kendisine sakinleştirici verildiğini söyledi.



Muhammed, Alia'nın evinde inzivaya çekildiğini belirtti.





Peşaver'de gösteriler başladı

Pakistan'da El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü haberinin duyulmasından sonra Afganistan'a yakın Peşaver kentinde gösteriler başlarken ülkenin diğer kentleri sakinliğini koruyor.



Pakistan televizyonları, Taliban ve El Kaide militanlarının en etkili olduğu Peşaver kentinde bazı grupların protesto gösterilerine yer verdi.



Bazı siyasi ve askeri gözlemciler, El Kaide liderine Pakistan halkının önemli kesiminde sempati duyulduğunu belirtirken, ülkede kitle iletişiminin çok zayıf olması nedeniyle halkın Ladin'in öldürüldüğü bilgisinden habersiz olduğuna, bu nedenle gösterilerin daha sonraki saatlerde olabileceğine işaret ediyor.



Bu arada, üst düzey komutanlar ve emniyet birimlerinin acilen toplantıya çağrılmasının ardından ülkede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri bombalı ve intihar eylemlerine karşı alarma geçti.





Afganlar: 1 numaralı şehit



Afganistan'ın güneyinde Taliban'ın güçlü olduğu Kandahar vilayetindeki Afganlar, El Kaide örgütünün Pakistan'da öldürüldüğü bildirilen lideri Usame Bin Ladin'i, "bir numaralı şehit olarak" niteledi.



Reuters ajansının haberine göre Kandahar'da adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, "O El Kaide'nin bir numaralı şehidi. Çünkü o hayattaki halinden daha güçlü bir ölü" dedi.





El Kairde muhtemelen etkilenecek



Ürdün'deki Müslüman Kardeşler, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin örgüt üzerinde muhtemel bir etkisi olacağını bildirdi.



Sözcü, radikal dincilerin Bin Ladin'in yaklaşım ya da taktiklerini paylaşmadığını ama onun ideolojisine ve fedakarlığına ölümüne bağlılığını selamladıklarını kaydetti.







