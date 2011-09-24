-Saddam camisi, meclis binası olacak BAĞDAT (A.A) - 24.09.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta dünyanın en büyük camisi olarak planlanan Büyük Saddam Camisi, Irak Milli Meclisinin yeni binası olacak. Bağdat'ın merkezinde bulunan ve faaliyet dışı olan El Musenna Havaalanı'nda 1990'lı yılların ortalarında yapımına başlanan ve 2003'teki savaş sebebiyle tamamlanamayan Büyük Saddam Camisi'nin, Irak Parlamentosunun yeni binasına dönüştürülmesi için bugün temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine katılan Irak Milli Meclisi Başkanı Usame El Nuceyfi, yaptığı konuşmada, cami inşaatının, yönetimlerin kaynağı olan ve hürriyeti için mücadele eden halkı sembolize eden bir anıt olacağını söyledi. Meclisi, halkın evi olarak nitelendiren Nuceyfi, ''Yeni meclis binası binadan ibaret olmayacak. Irak'ın tarihini, halkın adalet ve hürriyet için verdiği mücadelenin sembolü olacaktır. Milli servetimizin bizler ve gelecek nesiller için yeni hayat tesis etmek yerine başkaları için heba edilmesi bizim için büyük ayıptır'' dedi. Nuceyfi, cami inşaatı alanında düzenlenen temel atma töreninde yeni meclis binasının yapım kararı ve temennilerin bulunduğu kutuyu temele attı. Yeni meclis binasının yapımını takip eden komisyon danışmanı Emced Abdulhamid Abdulmecid, yeni meclis binası inşaatının yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağını ve değişiklik yapılması halinde bu rakamın artabileceğini söyledi. Abdulmecid, meclis binasının proje tasarımı ve inşaatına katılmak için Türk ve yabancı şirketlerin başvurabileceğini de kaydetti. Cami inşaatından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını da dile getiren Abdulmecid, ''Cami inşaatından vazgeçmemiz mümkün değil. Cami inşaatında 800 bin metreküp beton ve 250 bin ton demir kullanıldı. Cami, meclisin yeni binasında ana parça olacak. Meclis binasının tasarımını yapacak tasarımcılara cami inşaatının tasarımı ayrıntılı bir şekilde açıklanacak'' dedi. Yeni meclis kompleksinde, milletvekilleri için konutlar, parti gruplarının merkezlerini, basın merkezini, meclis televizyonunu, banka, yeni milletvekillerinin eğitildiği merkezi içinde barındıran binalar olacak. Komplekste ayrıca, bin 500 koltuklu büyük salon, 700 koltuklu toplantı salonu ve basın toplantılarının yapılacağı 150 koltuklu toplam 3 salonun olacağı belirtildi.