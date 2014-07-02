Saddam büstü 10 milyon dolara satıldı

ABD’nin Saddam Hüseyin’i devirdiği 2003 işgali sırasında Bağdat Havaalanı’nda bulunan ve bir Amerikan askeri tarafından çalınıp ABD’ye götürülen bronz büst 10 milyon dolara alıcı buldu.

İsmail Hakkı’nın Doğan Haber Aajnsı’nda yer alan haberine göre, Irak’ta 13 ay görev yapan asker Earl Torres, 2003’te Bağdat Havaalanı’nda bulduğu parçalanmış bir Saddam heykelinin üst kısmını alarak ülkesine götürmüş ve bu tarihe kadar saklamıştı.

Las Vegas’ta yaşayan Torres geçen haftalarda 40 kg ağırlığındaki büstü satışa çıkardı. Torres heykele 10 milyon dolara alıcı çıktığını bildirdi. Ancak eski asker, fiyatının yükselmesi için bir süre daha bekleyeceğini söyledi.