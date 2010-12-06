'Saddam asılırken tir tir titriyordu'

T24

‘Başkan gibi konuşuyordu’



İki bakan videoya çekti





Cesedini yıkadılar



Wikileaks’in ele geçirdiği ve dünyaca ünlü gazeteler aracılığı ile yayınladığı gizli Amerikan belgeleri, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in idamını da aydınlattı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Le Monde gazetesinin dün yayınladığı 7 Ocak 2007 tarihli belgelerde, 30 Aralık 2006’daki infaz anı dönemin Bağdat Büyükelçisi Zalmay Halilzad tarafından Washington’a gönderilen telgrafta detaylarıyla anlatılıyor. Bilgileri infazı onaylayan Irak Başsavcı Yardımcısı Monkit El Farun’dan alan büyükelçinin telgrafındaki önemli detaylar şöyle:Saddam Hüseyin, Bağdat yakınlarındaki hücresinden Amerikalılar tarafından helikopterle Bağdat’ın merkezinde bir hapishaneye getirildi. Burada yetkiyi Iraklılar aldı. Amerikalılar Saddam’ın asıldığı platformu inşa etmişti ama diğer tüm detayları Iraklılara bıraktılar.Saddam’ın “yüzünde bir maske vardı, elleri arkadan bağlıydı ve istemsizce titriyordu.” Elleri açıldıktan sonra yargıç Irak yönetimi tarafından seçilen 13 kişinin önünde suçlarını okudu. “O anda Saddam huzursuzlandı ve hâlâ başkanmış gibi konuşmaya başladı.” Salondakilerden biri ölmekten korkup korkmadığını sorduğunda “Saddam korkmadığını, ‘Başkan olduğundan beri bu anı beklediğini,’ çünkü bir başkanın çok düşmanı olduğunu söyledi.”Saddam daha sonra elindeki Kuran’ı Kerim’i kimin ailesine vereceğini sordu. El Farun kitabı alarak bu isteği yerine getireceğini söyledi. O sırada gardiyanlar Saddam’ın ellerini tekrar arkasından bağladılar, bir diğeri de ayak bileklerini bağladı. İdam sehpasına giderken merdivenleri görünce tırmanmasına kimin yardım edeceğini sordu. Kalabalıktan biri “Cehenneme git” diye bağırdı.Bunun üzerine savcı yardımcısı herkese, kimsenin konuşmaya hakkı olmadığını söyleyerek bağırdı. O sırada “hükümetten iki yetkilinin olayı cep telefonu ile görüntülediğini” gördü. İki gardiyan Saddam’ın tırmanmasına yardım etti. Saddam dik durup dua etmeye başladı. Maske takmak isteyip istemediği sorulunca “Hayır” dedi.Bunun üzerine boynunun kopabileceği hatırlatıldı ve “acıyı önlemesi için boynunun etrafına bez konması teklif edildi.” Saddam kabul etti ve kısık sesle dua etmeye devam etti.O sırada kalabalıktan biri “Muktada! Muktada!” (Ailesi Saddam tarafından öldürülen Iraklı Şii lider Muktada el Sadr) diye bağırmaya başladı. İdam sandalyesinin altındaki boşluk o an açıldı ve “Saddam anında öldü.” Cesedi bir torbaya kondu. Daha sonra bir imam geleneksel olarak yıkadı.Savcı yardımcısı, büyükelçinin “Neden bayramda astınız?” sorusu üzerine bayramın infazdan bir saat sonra başladığını söyledi.