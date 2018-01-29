SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi: Siyaset konuşarak meseleler çözülmüyorsa, o zaman güç kullanmak gerekir

Kendilerini askeri danışmanlık şirketi olarak tanıtan SADAT A.Ş'nin kurucularından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Afrin'e yönelik harekatı değerlendirirken "Siyaset konuşarak meseleler çözülmüyorsa, o zaman güç kullanmak gerekir" dedi.

Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'a konuşan, Tanrıverdi, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanrıverdi, ABD'nin Türkiye'ye karşı 5 mağlubiyet yaşadığını söylerken sözüne şöyle başladı:

“7 Haziran koalisyon durumu ortaya çıktı. Halkın ferasetiyle 5 ay sonra siyasi istikrar sağlandı. Bu ABD’nın birinci mağlubiyetidir. Arkasından çukur eylemleri başladı, bunu da destekledi. Türkiye bu sıkıntıyı da 6 ayda çözdü. O bölgelerde huzur ve sükûn sağlandı. Bu da Amerika’nın 2. mağlubiyeti oldu. Türkiye TSK içinde ne kadar FETÖ mensubu var, onu tespit edip tasfiyesi için adımlar atmaya hazırlanırken 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 20 saat içinde bu da bastırıldı. ABD’nin 3. mağlubiyeti oldu.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından, Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan birkaç gün önce Amerika, Cerablus’u DEAŞ’tan boşaltıp PYD’ye teslim edecekti. Türkiye durumu fark edip askeri kuvvetini soktu ve bunun önüne geçti. Bu da ABD’nin 4. mağlubiyeti oldu. Amerika, Irak’ta Türk üslerini kaldırmak için harekete geçti ama bu da önlendi. ABD 5. mağlubiyetini tattı."

"ABD'de iktidarı değiştirdik"

Türkiye’nin kararlılık ve başarısının, seçimlerde ABD Başkanı’nı değiştirdiğini iddia eden Tanrıverdi, şöyle devam etti: “Eğer örgütlerle politikalarını sürdürürse, bu ABD’nin çöküşü olur. Örgütlerden vazgeçerse, ABD o zaman bizim müttefikimiz olur, aksi halde mümkün değil"

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için "Operasyon sınırlı tutulsun" çağrılarına değinen Adnan Tanrıverdi, şunları söyledi:

“Şimdilik Afrin ile sınırlı, yarın Münbiç ile sınırlı olacak. Harekâtımız teröristler bertaraf edilip insanların güven içinde yaşayacak ortam oluşana kadar sürecek” dedi. Türkiye’nin sadece kendine tehdit oluşturan örgütleri temizlemekle kalmadığını, o bölgede huzur ve güveni de tesis ettiğini söyleyen Tanrıverdi, “Fırat Kalkanı bölgesinde barış ortamı sağlandı. Aynı şekilde bura da öyle olacak. Zeytin Dalı dünyaya, BM’ye örnek bir operasyon olacak."

“Siyaset konuşarak meseleler çözülmüyorsa, o zaman güç kullanmak gerekir” diyen Tanrıverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Örgütlerin sonları, devletlerin iki dudakları arasında. Türkiye kararlı, operasyonlara devam edecek. ABD ile konuştuk, konuştuk, uyardık, daha sonra askeri operasyona başladık. Bizi artık sözden ziyade icraat etkiliyor.”