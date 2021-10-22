SADAT: Şirketimiz paralı asker örgütü değil, suçlamalar Erdoğan'ın imajını zedelemek için

Kendisini, “savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlayan SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, son dönemde kendilerine yöneltilen suçlamaların "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imajını zedelemek için tasarlanmış Batılı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu" iddia etti.

Tanrıverdi ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın SADAT’ın Türkiye’nin destekliği güçlerin yanında savaşmak üzere Suriyeli milisleri eğitmek için Libya’ya uzmanlarını gönderdiği yolundaki raporunu da reddederek, "SADAT hiç bir zaman Suriye, Libya ve Azerbaycan’da olmadı” dedi.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin oğlu Melih Tanrıverdi, çalışmalarıyla ilgili olarak Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) sorularını yazılı olarak yanıtladı.

"SADAT paralı asker örgütü değil"