SADAT, Evrensel'e tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ' (SADAT) Yusuf Karadaş'ın Evrensel'de kaleme aldığı "İktidarın karanlık örgütü SADAT” başlıklı köşe yazısına 25 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Evrensel'den Gözde Tüzer'in haberine göre SADAT, dava dilekçesinde yazıda yer alan bilgilerin şirketin kişilik haklarına doğrudan saldırı niteliği taşıdığı iddiasında bulundu. Yazının okuyucuda haksız bir şekilde olumsuz bir algı yarattığı iddiasına da yer veren SADAT avukatları “Dava konusu köşe yazısı, gerçeğe aykırı olmakla birlikte müvekkil şirketin ticari itibar kaybına sebep olmakta, müvekkil şirketin ticari faaliyetlerini sekteye uğratmaktadır” denildi.

Dava konusu köşe yazısının ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aştığını da iddia eden SADAT avukatları, Yargıtay'ın ifade ve basın özgürlüğü kararlarına atıf yaparak “…Davalının haber sınırlarını aşan, salt sansasyon için yaptığı ve düşmanca bir dil içerek provokatif haberi, müvekkilin kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir” dedi. SADAT bu iddialarla beraber toplamda 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SADAT dava dilekçesinde kuruluş amacını ise şöyle açıkladı: “…Uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu amacıyla stratejik savunma danışmanlığı, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile ikmal alanlarda hizmet vererek dost ve müttefik ülkeler arasında savunma ve savunma sanayi iş birliği ortamı oluşturmak ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek…”

Adnan Tanrıverdi kimdir?

1944 Konya Akşehir doğumlu olan Adnan Tanrıverdi, 1963-1964’te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümündeki öğreniminin ardından 1964 yılında girdiği Kara Harp Okulun’dan 1966’da topçu subayı olarak mezun oldu.

Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edilen Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, 2016 yılında Erdoğan’ın başdanışmanı oldu. 1964 yılında Kara Harp Okulu’na giren Tanrıverdi, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisi’nde öğrenim görerek 1978 yılında kurmay subay statüsünü kazandı. 1980’de kurmay subay olan ve “Gayrinizami Harp Kursu” de gören Tanrıverdi’nin görev yaptığı birlikler arasında Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı ile KKTC Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı da bulunuyor.

Akit gazetesinde yazarlık yapan Tanrıverdi 30 Ağustos 1992 tarihinde ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

“İrticai faaliyet” iddiası

1992’de tuğgeneralliğe yükseltilen Tanrıverdi, İstanbul’daki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın ardından Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı yaptı ve 1996’da kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi.

Tanrıverdi’nin geçmişte ve atamasının ardından “TSK içinde irticai faaliyetler yürüttüğü için” emekli edildiği iddiaları sıkça gündeme getirildi. Emeklilikten sonra da Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlüğünü, İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Tanrıverdi’nin genel başkanlığını yaptığı, 2000 yılında kurulan Adaleti Savunanlar Derneği’nin (ASDER) TSK’dan ihraç edilen ve emekli askerlerden oluştuğu sıkça eleştiri konusu oldu. Kuruluş, bünyesindeki Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) aracılığıyla TSK’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik eleştiriler geliştirdi. Atama sonrasında basında yer alan iddialar arasında 15 Temmuz sonrasındaki kararnamelerle TSK’ya getirilen yeni düzenlemelerin bu önerilerle paralellik taşıdığı da var.

Adnan Tanrıverdi, emekliye ayrıldıktan sonra, 5 yıl Adaleti Savunanlar Derneği’nin Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Tanrıverdi, ASDER Onursal Başkanı olarak, Müslüman ülke silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesi kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’ni kurdu.

SADAT nedir?

Türkiye’de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek şirket olduğu belirtilen ve eski TSK mensuplarının görev aldığı Sadat, askeri ve “iç güvenlik” yani “terörle mücadele” alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyor. Askeri ve güvenlik alanında pek çok eğitimi veren şirketin, kursları arasında “Gayri Nizamı Harp” ve “Keskin Nişancılık” gibi başlıklar da dikkat çekiyor. “Kara Harekatı”, “Keskin Nişancılık”, “Koruma”, “Tahrip”, “Gayri Nizami Harp”, “İleri Tek Er Muharebe”, “Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik”, “Tank / Zırhlı Araç Avcılığı” gibi kurs eğitim paketleri bulunuyor.