SADAT’çılar kamu kurumlarından 545 milyon TL değerinde 110 ihale almış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir çıkışıyla yeniden gündem olan SADAT, Tuğgeneral görevindeyken emekli olan ve Siyasal İslamcı kimliğiyle bilinen eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi ile 22 emekli subay ve astsubay tarafından 643 bin TL sermaye ile kuruldu. Sermayesi, kuruluşunun üzerinden henüz 8 yıl geçmişken 2020 yıl sonunda 1 milyon 548 bin TL’ye yükseltildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kurucuları ve ortakları arasında yer alan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek aynı zamanda birçok şirketin sahibi veya ortağı. Kamu ihale bültenlerinde yer alan bilgilere göre, Efe ile Tek, kamu kurumlarından son 10 yılda toplam 545 milyon TL değerinde 110 ihale aldı.

Efe ile Tek’in sahibi olduğu şirketlerinden biri olan Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 2012 ile 2021 yılları arasından kamu kurumlarında tam 86 özel güvenlik ihalesi aldı. Bu 86 ihalenin toplam bedeli ise 453 milyon 258 bin TL’yi buluyor.