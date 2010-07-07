-SADAK'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI SİİRT (A.A) - 07.07.2010 - Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da aralarında bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu tutuksuz 30 sanık katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasından sonra savunmasını yapan Sadak, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Bir topluluğa ana dilli ile hitap edilmesinin suç sayılması gerektiğini ifade eden Sadak, ''Dilin suç görülmesi sorunu yasama ile değil yargı mensuplarının vereceği cesur kararlarla çözülebilir. Halkın anlamadığı dille konuşanlar suç işlemektedir'' dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. Sadak ve diğer sanıkların, 29 Mart 2009'daki yerel seçimleri sırasında ''Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet'' suçu işledikleri iddiasıyla 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.