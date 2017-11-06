SADAKA KUTUSUNUN ÇALINMA ANI GÜVENLİK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN / İstanbul DHA

Fatih\'te bir markete giren hırsız sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde Fatih\'te bir markette yaşandı. Hırsızlık şüphelisi marketin dışındaki dolaptan içecek alıp içeri girdi. İş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanan hırsız hem içeceğin parasını ödemedi hem de tezgahta bulunan sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören market sahibi Şerafettin Akpınar durumu polise bildirdi. Polis, yardım paralarının bulunduğu kutuyu çalan şüpheliyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

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-Şüphelinin dolaptan içecek alması

-Şüphelinin sadaka kutusunu çalıp hızla uzaklaşması

