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Sadaka kutusunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı 

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da elektronik aksesuarlar satan bir işyerine müşteri gibi gelen Kenan D

21 Ocak 2018 04:36

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da elektronik aksesuarlar satan bir işyerine müşteri gibi gelen Kenan D.\'nin masanın üzerindeki sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi\'nde meydana geldi. Elektronik aksesuarlar satan bir işyerine müşteri gibi gelen Kenan D., cep telefonu kılıfı almak istediğini söyledi. İşyeri sahibi Merve Kükner, telefon kılıflarını göstermek için arkasını dönünce Kenan D. kasanın üzerinde bulunan içinde bozuk paraların olduğu sadaka kutusunu alarak montunun cebine koydu. Kenan D., işyerinden çıkıp uzaklaşırken, sadaka kutusunun çalındığını fark eden Merve Kükner, polise haber verdi.
Polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak Kenan D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kenan D. mahkemeye sevk edildi.

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