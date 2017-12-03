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Sadaka kutusunu çalan tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, sadaka kutusu çaldığı öne sürülen Özgür G

03 Aralık 2017 12:52

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, sadaka kutusu çaldığı öne sürülen Özgür G., (23)tutuklandı.
Hırsızlık, merkez Seyhan ilçesindeki Mücahitler caddesinde bulunan lokantada meydana geldi. İşyeri sahibi Bedran Nadir\'in bir anlık dalgınlığından faydalanan Özgür G., tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızın kaçtığını gören bir kişi Bedran Nadir\'i uyardı. Hırsızı kovalayan işyeri sahibi yakalayamadı.
İhbar üzerine gelen polis, işyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin Özgür G. olduğunu belirledi. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Özgür G., kısa sürede yakalanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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