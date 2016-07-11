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Sadaka kutusundaki parayı çalıp helallik istedi

“35 lira aldım, yarın akşam bu parayı buraya bırakacağım”

11 Temmuz 2016 19:28

Giresun'da bir lokantadaki sadaka kutusundan 35 lira çalan hırsız, yazdığı notta parayı getireceğini belirterek helallik istedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, ilçe merkezindeki bir lokantaya giren kimliği belirlenemeyen kişi, sadaka kutusundaki parayı çaldı.

Sadaka kutusunun yanındaki takvimin üzerine, "Selamünaleyküm, ben sizin kapının açık olduğunu görünce içeri girdim. 35 lira aldım, yarın akşam bu parayı buraya bırakacağım. Hakkını helal et, paranı getireceğim." şeklinde not yazan şahıs, ardından kaçtı.

İş yeri sahibi Turhan Özbay, 8 Temmuz cuma akşamı iş yerinden ayrılırken arka kapıyı kilitlemeyi unuttuklarını söyledi.

Hafta sonu iş yerine geldiğinde sadaka kutusundaki paranın eksik olduğunu fark edemediğini anlatan Özbay, "Bugün takvimin üzerindeki yazı dikkatimi çekti. Biri parayı almış, not bırakmış." dedi.

Özbay, olayın ilk başta arkadaş şakası olabileceğini düşündüğünü ancak daha sonra şaka olmadığını anladığını ifade etti.

Şahsın sadece sadaka kutusundaki parayı aldığını belirten Özbay, kasadaki diğer paralara ise hiç dokunulmadığını aktardı.

Özbay, notta yazıldığı gibi paranın geri getirilmediğini kaydederek, "En azından dürüstlük yapmış, 'parayı aldım' diye not bırakmış. Bunun için emniyeti aramaya da gerek görmedim. Bu para benim değil, benden yana hakkım helal olsun ama sadakanın hakkını nasıl verebilir onu bilemem." ifadesini kullandı.

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