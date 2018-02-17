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Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketteki sadaka kutusunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı

17 Şubat 2018 17:16

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketteki sadaka kutusunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi\'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, müşteri gibi girdiği markette, çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak masa üzerinde bulunan iki sadaka kutusundan birini çarşafının altına koydu. Kadın ardından sakince alışverişini de yaparak hızla marketten uzaklaştı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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