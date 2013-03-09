Sadak bu fotoğrafın yayınlanmasına kızdı, Erdoğan'ı karşılamadı

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, geçen ayki Siirt seyahatinde belediyeye de uğrayan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı fotoğrafın art niyetle seçildiğini ileri sürerek, Bağış ile aynı karede yer almamak için Başbakan Tayyip Erdoğan’ı karşılamama kararı aldığını bildirdi.

Sadak, 16 şubatta Siirt’i ziyaret eden hemşehrileri AB Bakanı Bağış’ı makam koltuğunda ağırladığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Aile ve siyasetten aldığımız terbiye ile kendisini makam koltuğumuzda onure ettik. Ben konuşmalarımda beden dilini de kullanırım. Ayrıca karşımdakinin yaşına ve yetkisine bakmadan mütevazi olmaya çalışırım. Görüşmede art niyetle adeta cımbızlanarak tek bir fotoğrafımın seçilerek sosyal paylaşım sitesinde yayınlama nezaketsizliğini gösteren Bağış’ı yadırgadım. Bu şahsımı, çalışma arkadaşlarımı ve mensubu bulunduğum siyasi tabanı da incitmiştir. Bundan dolayı Sayın Başbakan’ın ilimize yapacağı ziyarette, kendisi ile gelen Egemen Bağış ile aynı karede yer almamak için Başbakan’ın ilimizdeki hiçbir programına katılmayacağım."



Bugün mü aklına geldi



Egemen Bağış’ın ise yakın çevresine “Bunca zaman benim attığım bu tweete itiraz etmedi de, bugün Başbakanımızın Siirt’e geldiği gün mü aklına geldi de itiraz ediyor?” dediği öğrenildi.

Bağış ayrıca Sadak’ın eleştirilerini kendi twitter sitesinden şöyle yanıtladı:

"O günkü tüm fotoğraflarda Başkan’ın pozisyonu aynıydı, Başbakanımıza ve bize övgüler yağdırmıştı. Bugün başına taş düşmüş. Ona ‘Başbakanı karşılama’ talimatını verenler, çözüm sürecini engelleyemez."